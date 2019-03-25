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Валентин Томусяк: біографія, творчість і всі новини про актора

25.03.2019

Валентин Томусяк – відомий актор театру і кіно. Грав у Київському театрі на Липках. У серіалі «З вовками жити» виконав роль Володимира. Свіжі новини про життя актора і факти його біографії знайдете в матеріалі.

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Повне ім’я: Валентин Сергійович Томусяк

Дата народження: 20 cічня 1983 р.

Місце народження: Жовті Води

Діяльність: актор

Місце проживання: Київ

Освіта

Володимир навчався у Київському університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого в майстерні В. Судіна. У 2004 році закінчив навчання. Лауреат Державної премії Кабінету Міністрів України ім. Лесі Українки.

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Кар’єра

Володимир Томусяк грав у театрі «Сузір’я» в спектаклях «Досконалий Чарлі», «Те, що приховують французи».

У 2004 році Володимир дебютував у фільмі «Небо в горошок». Потім було багато ролей другого плану. Першу головну роль Володимир Томусяк зіграв у короткому метрі «Обійми мене» в 2009 році. Популярність акторові принесли ролі в таких кінострічках: «1941», «Віра. Надія. Любов», «Костоправ», «Жіночий лікар», «Лист очікування , «Київський торт».

Ролі Валентина Томусяка в кіно:

2019 – «З вовками жити»

2019 – «Ніщо не трапляється двічі»

2019 – «Кріпосна»

2015 – «Безсмертник»

2014 року – «Швидка допомога»

2014 року – «Коли наступить світанок»

2010 – «Віра, надія, любов»

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