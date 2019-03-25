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Тест: Наскільки добре ви знаєте 1 і 2 серії «З вовками жити»?

25.03.2019

Серіал «З вовками жити» – історія юної дівчини Єви, яка ніколи не знала своїх батьків. Головна героїня потрапила в неблагополучну сім’ю і намагається вибратися звідти. Після прем’єри «З вовками жити» редакція STB.UA хоче перевірити, наскільки добре ви пам’ятаєте сюжет перших серій.

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