Гороскоп на березень 2019 року розповість про найбільш сприятливі дні для реалізації планів. На що звернути увагу, а яких справ зовсім уникати? Дізнаєтеся у гороскопі на березень 2019 року від дворазового переможця і судді «Битви екстрасенсів», експерта проекту «Слідство ведуть екстрасенси», ясновидця і астролога Хаяла Алекперова.

Більше на тему: Любовний гороскоп на березень 2019 року: передбачення за знаками зодіаку

Гороскоп на березень 2019 – Овни

Надмірна емоційність може збивати Овнів з правильного шляху, підштовхуючи до помилкових висновків про людей і недоцільних рішень. До того ж є велика ймовірність затяжних конфліктів, які зараз Овнам ні до чого. А тому намагайтеся тримати себе в руках і згладжувати гострі кути у спілкуванні з оточуючими. Також, намагайтеся триматися подалі від пліток і чуток, ретельно перевіряючи інформацію, яка до вас надходить, щоб не потрапити у халепу.

Гороскоп на березень 2019 – Тельці

Березень – прекрасна пора для Тельців, щоб взятися за нові починання і досягти в них чималих просувань. Головне при цьому – кинути виклик власный нерішучості. Тільки так ви зможете наблизитися до мрії. В особистому житті самотніх Тельців – тимчасове затишшя. Постарайтеся витратити цей час не на душевні терзання, а на те, щоб розібратися у собі і знайти внутрішню гармонію. Сімейним же знакам варто частіше говорити з партнером по душам. Недомовленість – головна причина конфліктів у цьому місяці.

Гороскоп на березень 2019 – Близнюки

У Близнюків початок березня буде спокійним. Відпочиньте і не будуйте грандіозних планів до середини місяця. Накопичуйте енергію, займайтеся саморозвитком і чекайте приємних новин. У середині березня Близнюків чекають масштабні зміни у роботі та особистому житті. Переживати не варто, усі зміни будуть позитивними.

Більше на тему: Любовний гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку від Хаяла Алекперова

Гороскоп на березень 2019 – Раки

Перший весняний місяць обіцяє Ракам успіх у фінансових справах. Є шанс, що ваші заробітки збільшаться, а старі борги – повернуться з лишком. Чим не привід порадувати себе приємними покупками? Але ось зі своїм здоров’ям варто бути ощадливішими – не виключено загострення хронічних захворювань. А тому спорт, правильне харчування і здоровий сон – ті стовпи, на яких зможе втриматися ваше хороше самопочуття.

Гороскоп на березень 2019 – Леви

Березень – прекрасна пора для Львів, щоб проявити ініціативу і творчий підхід у професійній діяльності. З будь-якими нестандартними завданнями представники цього знаку впораються на «ура». Однак в особистій сфері варто бути стриманішими. Наприклад, суперечок і дискусій з близькими людьми краще уникати – велика ймовірність того, що сварка розгориться навіть через маленьку іскру.

Гороскоп на березень 2019 – Діви

Зірки не радять Дівам займатися самокопанням. У березні спроби розібратися у собі й у своїх відносинах з оточуючими можуть не кращим чином позначитися на вашому настрої і самопочутті. Постарайтеся не зациклюватися на проблемах і уникати сварок. Краще з головою поринути у роботу. Тим більше, що цей період сприятливий для кар’єрних звершень.

Більше на тему: Східний гороскоп на 2019 рік від Каїна Крамера

Гороскоп на березень 2019 – Терези

У цей період Терези будуть сповнені натхнення і сил, що дозволять їм досягти чималих успіхів у професійній сфері і закінчити давно розпочаті справи. Але перебуваючи у творчому пориві, не варто розповідати про свої подальші плани і цілі людям, яким не довіряєте на всі сто відсотків. Є велика ймовірність, що вам хочуть «насолити».

Гороскоп на березень 2019 – Скорпіони

Скорпіони можуть зіткнутися з втомою і дратівливістю. Пам’ятайте про те, що відпочинок – це не примха, а гостра необхідність. Так як турбот буде дійсно дуже багато. І щоб не доводити стан втоми до нервових зривів і депресій, зірки радять частіше балувати себе приємними дрібницями, на кшталт нового манікюру, походу до перукаря або шопінгу.

Гороскоп на березень 2019 – Стрільці

Стрільцям, які відрізняються досить впертим характером, у цей період зірки радять частіше прислухатися до підказок оточуючих. На жаль, у березні інтуїція – не найкращий ваш порадник. Зате у фінансовому плані місяць виявиться успішним – є велика ймовірність додаткового доходу, на який ви не розраховували.

Більше на тему: Гороскоп на 2019 рік для кожного знака зодіаку від Хаяла Алекперова

Гороскоп на березень 2019 – Козероги

У цьому місяці Козероги зможуть продемонструвати свій професіоналізм і успішно впораються з відповідальними і складними завданнями у кар’єрній сфері. Але зірки радять не розслаблятися і бути максимально обережними у спілкуванні з колегами – зворотньою стороною успіху може стати заздрість оточуючих.

Гороскоп на березень 2019 – Водолії

Місяць стане непростим для Водоліїв у плані самопочуття. Захисні сили організму можуть дати збій, а тому підхопити застуду або зіткнутися із загостренням хронічних захворювань – простіше простого. Щоб цього уникнути, намагайтеся не перевантажувати себе, вживати більше багатих на вітаміни продуктів і вести здоровий спосіб життя.

Гороскоп на березень 2019 – Риби

Березня загрожує Рибам необдуманими, поспішними вчинками. Як би не хотілося задіяти всю свою категоричність у суперечці з близькими, зірки радять зменшити запал і не «рубати зопалу». Вже дуже скоро ви можете пошкодувати про те, що сказали або зробили.

Більше на тему: Фінансовий гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку від Яни Пасинкова

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ