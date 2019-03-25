Дмитро Гаврилов: біографія, творчість і всі новини про актора

Дмитро Гаврилов – популярний український актор. У серіалі «З вовками жити», який скоро з’явиться на екранах телеканалу СТБ, Діма виконує роль вбивці Кості. Свіжі новини про життя Дмитра Гаврилова і факти його біографії знайдете в матеріалі.

Повне ім’я: Дмитро Олексійович Гаврилов

Дата народження: 1 липня 1982 р.

Місце народження: Київ

Діяльність: актор театру, кіно і дубляжу

Місце проживання: Київ

Освіта

Дмитро Гаврилов народився у Києві. Закінчивши школу, пішов навчатися у Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. Уже в 2004 Діма закінчив навчання і знявся у своїй першій кінострічці. Він також часто грає в театрі, серед його робіт – «Заводний апельсин» Ентоні Берджесса (там Дмитро грає одразу три ролі) і «Депо північне» Василя Сігарєва.

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Початок акторської кар’єри

Перший фільм Дмитра Гаврилова був короткометражним («Кордон»). У 2004 він також зіграв епізодичну роль в «Охота за тенью». Після успіху в «Кордоні» Гаврилов часто отримував запрошення зіграти в короткометражках.

Одного разу Дмитро вирішив спробувати себе в дубляжі. Кастинг пройшов дуже вдало: спочатку йому давали озвучувати епізодичні ролі. Але через рік Гаврилов отримав велику роль – Пола Уокера в кінострічці «Форсаж»-4.

Ролі Дмитра Гаврилова в кіно:

2004 – «Кордон»

2005 – «Охота за тенью»

2006 – «Тайна маэстро»

2008 – «Река»

2009 – «Чудо»

2016 – «На лінії життя»

2018 – «Любовь під микроскопом»

2019 – «Зоя»

2019 – «З вовками жити»

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