Анастасія Рула: біографія, творчість і всі новини про актрису

Анастасія Рула – юне обдарування українського театру! Дівчина любить всесторонньо розвиватися, грає у спектаклях і фільмах. Анастасія Рула виконує головну роль у серіалі «З вовками жити», який скоро з’явиться на екранах телеканалу СТБ. Свіжі новини про життя актриси і факти її біографії знайдете в матеріалі.

Повне ім’я: Анастасія Михайлівна Рула

Дата народження: 28 травня 1996 р.

Місце народження: Київ

Діяльність: актриса

Місце проживання: Київ

Освіта

Анастасія навчається у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Серед її захоплень – фехтування, танці, їзда верхи, іноземні мови.

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Кар’єра

Анастасія Рула грає в Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка в таких спектаклях: «Ідіот», «Коріолан», «Розбитий глек». В «Ідіоті» Настя виконує роль Аглаї Єпанчиної, а в «Коріолані» – Віргілії. Анастасія Рула – артистка студії в Національному академічному театрі російської драми ім. Лесі Українки. Там її можна побачити в таких спектаклях: «Дивний випадок із собакою вночі», «Чарівник Смарагдового міста», «Джульєтта і Ромео».

На рахунку Анастасії є невеликі ролі у фільмах і відомих серіалах – «Пес» і мелодрама «Подкидыши».

Ролі Анастасії Рули в кіно:

2017 – «Той, хто не спить»

2017 – «Подкидыши-2»

2017 – «Пес-3»

2017 – «Вибирая судьбу»

2017 – «В последний раз прощаюсь»

2019 – «З вовками жити»

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