Анастасія Рула: біографія, творчість і всі новини про актрису
Анастасія Рула – юне обдарування українського театру! Дівчина любить всесторонньо розвиватися, грає у спектаклях і фільмах. Анастасія Рула виконує головну роль у серіалі «З вовками жити», який скоро з’явиться на екранах телеканалу СТБ. Свіжі новини про життя актриси і факти її біографії знайдете в матеріалі.
Повне ім’я: Анастасія Михайлівна Рула
Дата народження: 28 травня 1996 р.
Місце народження: Київ
Діяльність: актриса
Місце проживання: Київ
Освіта
Анастасія навчається у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Серед її захоплень – фехтування, танці, їзда верхи, іноземні мови.
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Кар’єра
Анастасія Рула грає в Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка в таких спектаклях: «Ідіот», «Коріолан», «Розбитий глек». В «Ідіоті» Настя виконує роль Аглаї Єпанчиної, а в «Коріолані» – Віргілії. Анастасія Рула – артистка студії в Національному академічному театрі російської драми ім. Лесі Українки. Там її можна побачити в таких спектаклях: «Дивний випадок із собакою вночі», «Чарівник Смарагдового міста», «Джульєтта і Ромео».
На рахунку Анастасії є невеликі ролі у фільмах і відомих серіалах – «Пес» і мелодрама «Подкидыши».
Ролі Анастасії Рули в кіно:
2017 – «Той, хто не спить»
2017 – «Подкидыши-2»
2017 – «Пес-3»
2017 – «Вибирая судьбу»
2017 – «В последний раз прощаюсь»
2019 – «З вовками жити»