Вчителям завжди цікаво, чим живуть і займаються їх випускники, в яких було вкладено стільки любові і праці. Так само і ми не можемо не стежити за успіхами учасників проектів телеканалу СТБ. Редакція сайту поспілкувалась із переможницею «МастерШеф»-2 Лізою Глінською, і вона люб’язно погодилася розповісти, як склалося її життя після проекту.

Усі переможці кращого кулінарного шоу країни отримують заповітний приз – навчання у всесвітньо відомій школі Le Cordon Bleu. Але не всі йдуть одним шляхом, і, звичайно ж, обирають різні напрямки. Переможниця «МастерШеф»-2 Ліза Глінська, наприклад, закінчивши повний курс, вирішила рухатися у бік кондитерської справи. І стала в цьому вельми успішною. Ось, як все сталося:

«Отже, 2012 рік, фінал «МастерШеф»-2. Минуло кілька тижнів, і я опинилася у Парижі, в кулінарній школі Le Cordon Bleu. Так само, як і всі переможці даного проекту, я закінчила курс з кулінарії. Відповідно, непогано орієнтуюся у цій сфері. Але все ж напрямок обрала інший – кондитерське мистецтво. Свій виграш витратила на повний кондитерський курс в Le Cordon Bleu, тривалістю майже рік. Потім було стажування у Франції. У 2014 я повернулася додому, в Київ. Практично відразу я почала писати свою першу книгу «Від простого до складного» (вийшла вона у 2016 році). Навесні 2014 я провела свій перший майстер клас, і, оскільки моя перша освіта – педагогічна, подача матеріалу і навчання – це те, що дається мені з задоволенням і легкістю. Трохи більше року я викладала в Академії Ектора Хіменес-Браво».

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Отримавши достатньо знань, досвіду і набивши руку в навчанні інших, Ліза зважилася на серйозний крок – відкрила власну школу. Але і на цьому цілеспрямована кондитер не зупиняється: пише книги, бере участь у престижних конкурсах, виступає експертом на декількох проектах телеканалу СТБ:

«У 2016 році я заснувала свою школу «GL». Паралельно з викладанням я активно продовжувала навчання, подорожуючи по кондитерських школах світу і переймаючи досвід у талановитих кондитерів. У 2016 році представляла Україну на Чемпіонаті світу з кондитерського мистецтва в Парижі. Для мене це був величезний стрибок і можливість вийти на міжнародний професійний рівень. У 2018 році вийшла моя друга книга «Простіше простого». Варто, напевно, відзначити роботу на телеканалі СТБ, проекти «Все буде добре» і «Все буде смачно». Більшість часу я займаюся викладанням, за 5 років набула чималого досвіду і сотні успішних, талановитих учнів! Працюю над написанням ще двох книг. А далі ви знаєте…»

Із останніх досягнень – суддівство на улюбленому шоу, точніше, нової його версії. Вже 2 березня ми побачимо Лізу Глінську в складі журі «МастерШеф. Професіонали».

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