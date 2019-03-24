Гороскоп на тиждень з 25 по 31 березня 2019 року від екстрасенсів СТБ

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 березня 2019 року розповість, що чекає кожен знак зодіаку у кінці першого місяця весни. Що прогнозують зірки, на що звернути увагу, а чого краще уникати? Детальніше читайте у гороскопі на тиждень з 25 по 31 березня 2019 року від експертів проекту «Слідство ведуть екстрасенси».

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Гороскоп на тиждень – Овни

Цей тиждень створений для пригод і любові. Овнам варто вирушити зі своєю половинкою у романтичну подорож. Відпочинок за містом зарядить вас позитивною енергією і надихне на кардинальні зміни у житті. Наприкінці тижня вас чекатиме приємний сюрприз від коханої людини.

Гороскоп на тиждень – Тельці

Минулий тиждень був емоційно важким. У першій половині цього тижня будь-який кардинальних змін очікувати не варто. Відкиньте зайві думки і сконцентруйтеся на своїй роботі. Ближче до кінця тижня Тельців чекає приваблива пропозиція від керівництва. Це ваш шанс змінити життя на краще – не проґавте його!

Гороскоп на тиждень – Близнюки

Близнюкам пора піти у відпустку. Скажений робочий графік абсолютно знесилив вас. Зверніть увагу на стан здоров’я і більше гуляйте на свіжому повітрі. Зміцніть імунітет натуральними сезонними овочами та фруктами. Після перевтоми найкращими ліками для Близнюків стануть обійми рідних людей. Пам’ятайте, що вони завжди поруч і турбуються про вас.

Гороскоп на тиждень – Раки

На цьому тижні Ракам може здаватися, що весь світ налаштований проти них. Припиніть шукати в усьому прихований сенс і не робіть поспішних висновків. Навчіться довіряти близьким і всі негаразди залишаться у минулому. На вихідних Ракам варто порадувати себе омріяними покупками – вони принесуть не лише користь, але і відмінний настрій.

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Гороскоп на тиждень – Леви

Останній тиждень березня надасть Левам вирішальний поштовх для кар’єрного зростання. Вашу цілеспрямованість і працелюбність високо цінують керівники. Не зупиняйтеся на досягнутому! Продовжуйте викладатися по повній і розвиватися як професіонал, адже нагорода цього варта.

Гороскоп на тиждень – Діви

Дівам на цьому тижні вдасться втілити всі свої плани. Усі будні дні ви будете повністю поглинені роботою і домашніми клопотами. Ближче до кінця тижня можете зменшити темп – ви все встигнете. У п’ятницю ввечері кохана людина повідомить Дівам радісну новину. Вихідні найкраще провести у колі сім’ї за переглядом улюбленого фільму.

Гороскоп на тиждень – Терези

На цьому тижні Терезам варто зайнятися плануванням свого бюджету. До середи вам варто втриматися від незапланованих витрат і великих капіталовкладень. Ближче до кінця тижня Терезам варто розслабитися і впустити у своє життя веселощі. На вихідних не відмовляйтеся від спільної прогулянки з друзями. Можливо, удача посміхнеться Терезам і на любовному фронті.

Гороскоп на тиждень – Скорпіони

Скорпіонам на цьому тижні захочеться змін у домашній обстановці. Розгляньте всі можливі варіанти оновлення декору, заміни фурнітури і перестановки меблів. Скорпіонам варто обміркувати варіант капітального ремонту. Новий інтер’єр може виявитися найкращим рішенням.

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Гороскоп на тиждень – Стрільці

На цьому тижні у Стрільців буде багато важливих завдань по роботі. Ваша відповідальність і уважність допоможуть швидко і якісно виконати завдання. Це вразить керівничтво і посприяє кар’єрному зростанню. На вихідних ідеальним варіантом відпочинку для Стрільців може стати гучна вечірка з друзями, спільний перегляд фільму або пікнік на природі.

Гороскоп на тиждень – Козероги

Козерогів чекає найстабільніший тиждень за весь березень. Ви нарешті зможете відпочити від постійних проблем на роботі і сварок з коханою людиною. Ваше життя поступово налагоджується. Насолоджуйтесь своїм внутрішнім спокоєм і абсолютною гармонією з навколишнім світом. Вихідні варто провести у домашній затишній обстановці за читанням цікавої книги.

Гороскоп на тиждень – Водолії

На цьому тижні у Водоліїв буде дуже багато роботи. Ваше креативне мислення і нестандартний погляд на речі допоможуть впоратися із завданнями. Наприкінці тижня вас чекатиме приємна розмова з керівництвом. На вихідних Водоліїв чекає маленький сюрприз від близької людини.

Гороскоп на тиждень – Риби

Рибам варто зайнятися медитацією. Плани на майбутнє, капіталовкладення та інші побутові моменти відкладіть до квітня. Розслабтеся і дозвольте долі вирішувати за вас, куди йти далі. На вихідних Рибам варто відверто поговорити з батьками. Вони потребують допомоги і чекають дзвінка.

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