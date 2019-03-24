Гороскоп на 25 березня 2019 року розповість, що трапиться першого дня тижня. А якщо вас цікавлять передбачення в особистому житті, то читайте Любовний гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку від Хаяла Алекперова.

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Овен

Сьогодні друг може підказати ідею щодо нового джерела доходу або додаткового заробітку. Прислухайтеся до нього уважно.

Телець

Ви можете придумати ідею, яка допоможе людям. Направте свою діяльність на благодійність.

Близнюки

Сьогодні можуть бути проблеми з технікою. Трапляться якісь поломки або втрата цінних речей. Будьте обережні.

Рак

На роботі будуть приємні стосунки в колективі. Можуть прийти нові люди, з якими ви також знайдете спільну мову.

Лев

Займіться сьогодні своїм здоров’ям. Можуть нагадати про себе старі хвороби.

Діва

У роботі вам вдасться добитися поставленої мети. Ви можете отримати додаткові бонуси або умови роботи.

Терези

Освоюйте сьогодні нові технології в роботі. Якщо взяти в роботу нову техніку, то це істотно поліпшить процес.

Скорпіон

Хороший день для будь-яких договорів щодо нерухомого майна. Якщо планували укладати угоду – сміливо робіть це!

Стрілець

З колегами дуже хороші взаємини. Але ваш стиль роботи в цей день істотно зміниться.

Козеріг

Організовуйте свої курси або пишіть блог. Ваші думки потрібні світу.

Водолій

Сьогодні ваш родич не буде з вами відвертий і може приховати важливу інформацію від вас.

Риби

З начальником сьогодні відбудеться довірлива розмова, яка принесе свої плюшки. Ваші ідеї будуть схвалені.

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