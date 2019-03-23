Уже цієї неділі, 24.03.2019, ви побачите третій випуск кулінарного тревел-шоу «Страва честі». Ведучий Юрій Ковриженко приїде в село Опішня, щоб навчитися готувати унікальний рецепт борщу, адже господиня знає близько 200 рецептів приготування цієї страви.

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Дивіться відеоанонс «Страва честі» випуск 3 просто зараз!

Video: «Страва честі»: В третьому випуску різноманітні борщі Страва честі 3 випуск присвячений рецептам незвичайних борщів. Ведучий стравити честі 2019 Юрій Ковриженко у випуску 3 повинен виконати Справу честі задовольнивши запити двох вагітних господинь, у яких кардинально різні смаки

Video: «Страва честі»: В третьому випуску різноманітні борщі Страва честі 3 випуск присвячений рецептам незвичайних борщів. Ведучий стравити честі 2019 Юрій Ковриженко у випуску 3 повинен виконати Справу честі задовольнивши запити двох вагітних господинь, у яких кардинально різні смаки

Страва честі – дивитися онлайн випуск 2 від 17.03.2019

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