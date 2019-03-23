У 4 випуску було багато сюрпризів, і не всі виявилися приємними! Наприклад, Ваня Міланович мало не з’їв нитку, яку один із шефів залишив у шматку м’яса. Як учасники «МастерШеф. Професіонали» викручувалися і змогли порадувати суддів і переможців минулих сезонів – читайте в матеріалі.

У першому конкурсі гостями проекту стали переможці минулих сезонів. Учасники «МастерШеф. Професіонали» повинні були нагодувати цих поважних осіб і не підвести самих себе перед улюбленцями глядачів. Шефам потрібно було скласти концептуальне меню і заробити на ньому якомога більше грошей. Коли переможець 8 сезону «МастерШеф» Ваня Міланович витягнув зі своєї страви шматок нитки, Алік Мкртчян ледь не згорів від сорому. Саме він відповідав за м’ясо в своїй команді і отримав цей життєвий урок у невідповідний момент. У першому конкурсі перемогли Червоні, а чорні фартухи дісталися Артему Кінашу і Паші Серветнику.

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Далі шефи вирушили в «шлях із варяг у греки». Вони готували національні страви різних країн і повинні були якомога швидше «потрапити» в Грецію. Поки Ектор Хіменес-Браво не затвердить страву, команди не могли просуватися далі. У другому конкурсі перемогли Жовті. Чорні фартухи наділи Юля Прохода і Юля Ангелова.

На початку битви чорних щелепи учасників опинилися на рівні підлоги… Володимир Ярославський з’їв лампочку! Правда, виявилося, вона була не скляною, а їстівною. Це і було завданням конкурсу – приготувати їстівну копію предметів: вушних паличок, мильниці, щітки для взуття та ялинкової іграшки. Але і на цьому сюрпризи не закінчилися: разом із шефами готувала Єлизавета Глінська. У судді під коробкою були акварельні фарби.

Хто гірше всіх впорався і назавжди покинув «МастерШеф. Професіонали», дивіться у 4 випуску!

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 4: «Бог м’яса» мало не нагодував Ваню Мілановича ниткою! Мастер Шеф Професіонали випуск 4: Бог м'яса мало не нагодував Ваню Мілановича ниткою. Детальніше про випуск 4 Мастер Шеф Професіонали читайте в матеріалі

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 4: «Бог м’яса» мало не нагодував Ваню Мілановича ниткою! Мастер Шеф Професіонали випуск 4: Бог м'яса мало не нагодував Ваню Мілановича ниткою. Детальніше про випуск 4 Мастер Шеф Професіонали читайте в матеріалі

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 4: «Бог м’яса» мало не нагодував Ваню Мілановича ниткою! Мастер Шеф Професіонали випуск 4: Бог м'яса мало не нагодував Ваню Мілановича ниткою. Детальніше про випуск 4 Мастер Шеф Професіонали читайте в матеріалі

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