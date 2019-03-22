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«Зоя»: добірка кращих фото акторів драматичного серіалу

22.03.2019

В серіалі «Зоя» зіграли як відомі українські актори, так і починаючі артисти. Але їх об’єднує одне — любов до глядачів. Спеціально для фанатів драматичної стрічки ми зібрали найкращі знімки акторів «Зої». Дивіться фотодобірку зіркових фото в матеріалі.

Андрій Федінчик зіграв головного героя в серіалі «Зоя» — Олега.

андрей фединчик

Андрій Федінчик разом з сином і коханою дружиною Наталкою Денисенко.

андрей фединчик

андрей фединчик

Клавдія Дрозд зіграла в драматичному серіалі Зою.

клавдия дрозд

клавдия дрозд

клавдия дрозд

клавдия дрозд

Максим Бусел в серіалі «Зоя» перевтілився в красеня Антона.

максим бусел

максим бусел

Юлія Бернгардт в драматичній стрічці зіграла юриста Ірину.

Юлия Бернгардт

Юлия Бернгардт

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