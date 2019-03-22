За лаштунками «Кріпосної»: бекстейдж зі зйомок промо-відео до серіалу
22.03.2019
Ми даруємо глядачам костюмованої мелодрами «Кріпосна» ще одну можливість подивитися на улюблених акторів після закінчення першого сезону. Хочете дізнатися, як створювали проморолики масштабного серіалу? Дивіться відео з бекстейджа з коментарями знімальної групи і акторів просто зараз!
А сьогодні підігріваємо інтерес до улюбленої стрічки. Виявляється, за кадром все виглядає не завжди так серйозно, як на екрані. Знімальна команда, керівники й актори — справжня сім’я, яка працює над масштабним продуктом.
Video: За лаштунками «Кріпосної»: бекстейдж зі зйомок промо-відео до серіалу
Після закінчення серіалу Кріпосна з'явилася ще одна можливість подивитися на улюблених акторів. Дивіться відео з бекстейджа проморолика серіалу Кріпосна