Свято сорока святих, яке відзначається щороку 22 березня, вшановує пам’ять 40 Севастійських мучеників. Християни надають величезне значення цьому дню. Екстрасенси СТБ поділилися порадами, як правильно провести цей день.Читайте, що можна і не можна робити в День сорока святих 2019 року, а також які є народні прикмети на цю дату.

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Що не можна робити в День сорока святих 22 березня 2019 року?

У цей день не можна працювати фізично, а також займатися прибиранням житла.

Не можна їсти м’ясо, рибу, яйця, як і під час всього Великого посту.

Не можна прати, шити або щось ремонтувати.

У День сорока святих не можна позичати гроші.

А також в це свято не можна гніватися, злитися та лихословити

Що можна робити в День сорока святих 22 березня 2019 року?

У День сорока святих обов’язково потрібно спекти булочки-жайворонки.

Цього дня також можна ворожити та закликати весну.

Усі віруючі в цей день обов’язково повинні відвідати церкву і помолитися.

Молодим людям цього дня слід гойдатися на гойдалках. Кажуть, що це принесе щастя і урожайний рік.

Також у це свято, як і в день весняного рівнодення, прийнято будувати плани на майбутнє та мріяти.

Прикмети в День сорока святих 22 березня 2019 року:

Якщо 22 березня у День сорока святих стоїть гарна погода, значить, ще 40 днів можна не хвилюватися, що повернуться холоди.

Холодна погода у День сорока святих означає, що наступні 40 днів весна може боротися із зимою, можливі різкі зміни погодних умов.

Якщо птахи, що повернулися з теплих країв, в’ють гнізда на сонячній стороні в День сорока святих, літо буде холодним і врожайним.

Якщо 22 березня вам пощастить побачити шпака, значить, літо буде дуже теплим.

22 березня випав сніг? Великодній тиждень буде дуже холодним.

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