У 4 випуску «МастерШеф. Професіонали» шефи готуватимуть для переможців усіх сезонів шоу. А наступним завданням буде приготування точної їстівної копії предметів. Подивимося вже в суботу, чи впораються учасники.

Детальніше дивіться 23 березня у 4 випуску «МастерШеф. Професіонали» на телеканалі СТБ:

У першому конкурсі шефам дадуть відповідальне завдання – нагодувати важливих гостей! Ними стануть всіма улюблені переможці минулих сезонів «МастерШеф».

Хтось із учасників зрадіє гостям, хтось не стане сприймати їх всерйоз, а хтось навіть зганьбиться!

Наступним завданням, яке здивує шефів, стане приготування їстівних предметів: мило, губка для взуття, вушні палички…

Що ще придумають судді для учасників? І чи зможуть шефи довести свій професіоналізм цього разу?

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Усе це побачимо в суботу о 19:00 на телеканалі СТБ!

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 4: учасник приготує мило! У 4 випуску Мастер Шеф Професіонали учасник приготує мило. Подробиці 4 випуску Мастер Шеф Професіонали - в матеріалі

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 4: учасник приготує мило! У 4 випуску Мастер Шеф Професіонали учасник приготує мило. Подробиці 4 випуску Мастер Шеф Професіонали - в матеріалі

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