Кар’єра чи сім’я: що зробить дівчину по-справжньому щасливою

Що робить дівчину щасливою? Відповідь знає тренер зі стосунків Андрій Болонін. Керівник компанії PHP Consulting і автор онлайн-програми «Три ролі. Психологія стосунків на основі потреб» розповів, як гонитва за успішною кар’єрою впливає на щастя жінок. Як знайти правильний баланс між роботою та сім’єю? Дізнайтеся в матеріалі.

Чи може жінка поєднувати кар’єру та сім’ю, залишаючись при цьому щасливою?

Так, може. Але потрібно дотримуватися кількох правил: стосунки все одно повинні бути більш пріоритетними, ніж робота. Працювати варто не заради грошей, а заради задоволення. Графік повинен бути вільним: захотіла — пішла на роботу, не захотіла — не пішла.

Чоловіки розвиваються, коли долають труднощі та ставлять нові цілі. Жінки ж «знаходять себе» не тоді, коли тягнуть тягар чоловічої відповідальності, а коли цю відповідальність віддають. І зовсім не важливо, робота це чи бізнес. Потрібно залишати собі лише те, що приносить максимум задоволення.

Як побудувати кар’єру, не зіпсувавши при цьому взаємини з чоловіком?

У мене зустрічне запитання: «Чому ви хочете побудувати кар’єру?» Уявіть себе на бізнес-п’єдесталі. Ви добилися всього, чого хотіли. Чи станете ви від цього щасливішими? Якщо ні — навіщо цим займатися?

Все, що ви робите в житті, має вести до щастя. Не варто займатися чимось лише через те, що хтось сказав, що так «правильно».

Чи знаєте ви приклади щасливих пар, у яких жінкам вдавалося знайти правильний баланс між роботою та сім’єю?

У всіх щасливих парах, які я знаю, жінки — живе втілення слова «жіночність». Вони симпатичні зовні, на них реагують інші чоловіки. Також жінки привабливі внутрішньо. У них стільки енергії, що вони буквально світяться.

Такі жінки завжди виділяються в соціумі. Їхні головні активи — внутрішнє щастя, задоволення і спокій.

Як жінці зрозуміти, що саме в цей момент їй принесе найбільше щастя: просто стосунки, сім’я чи кар’єра?

Головний критерій вибору — заняття має робити вас щасливішими. Якщо нинішній пріоритет вас виснажує, руки опускаються, сили залишають, значить, потрібно робити щось інше. Причому неважливо, відчуваєте ви негативні емоції, будуючи стосунки чи просуваючись кар’єрними сходами.

Чи може сильний та успішний чоловік вибрати жінку-кар’єристку для створення сім’ї?

Я не знаю прикладів таких пар. У стародавні часи, коли чоловіки вирушали на полювання, жінки не просто сиділи і чекали їх у печерах. Вони керували домашніми процесами, а також обробляли здобич та зберігали її. Тому що полювання наступного разу може бути не таким успішним.

Так і зараз. Коли чоловік приносить додому умовний «мільйон», хтось повинен вміти його зберегти. Адже завтра, можливо, йому не вдасться його заробити. Взагалі, це ціла наука, якій потрібно довго навчатися.

Чи може пара бути щасливою, якщо і він, і вона займаються бізнесом чи кар’єрою?

Думаю, так, якщо обох це влаштовує на конкретному етапі. Але справа в тому, що чоловік завжди хотітиме забезпечувати сім’ю сам, а жінка — щоб він був «її чемпіоном». Якщо у вас зараз немає чогось у житті, це не означає, що ви не можете про це мріяти та не можете бути щасливі у процесі досягнення.

Що ви взагалі розумієте під поняттям «жіноче щастя»?

Це збірний образ, і у кожної дівчини він свій. Головне — навчитися відокремлювати цілі, нав’язані маркетингом та оточуючими, від справжніх. Ви зможете це зробити лише після того, як спробуєте багато чого в житті. Потім у тиші переварите весь досвід і зрозумієте, в якому напрямку дійсно варто рухатися.

Якщо у вас ще немає життєвого досвіду — пробуйте все. У рамках розумного, звичайно. Якщо досвіду вистачає, настав час поговорити із собою. Рушайте в тихе місце та запитайте себе: «Що я повинна робити, щоб стати щасливішою?» Практика ставити собі питання привчить мозок шукати на них відповіді.

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