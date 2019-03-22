Андрій Федінчик розповів про свого персонажа в серіалі «Зоя»

Зірка українського кіно Андрій Федінчик знявся в драматичній стрічці «Зоя». Новий захопливий серіал глядачі дивилися на телеканалі СТБ. Про свого персонажа, його вчинки та про складнощі зйомок актор розповів в ексклюзивному інтерв’ю. Кого грати більше до душі Андрію Федінчику: добряків чи негідників? Дізнайтеся в матеріалі.

Розкажіть про свого персонажа Олега. За що його полюбили глядачі?

Олег дуже чесний та добрий хлопець, який нікому не бажає зла. Головна мотивація його життя — відповідальність. Тому він бере на себе відповідальність за жахливий вчинок коханої дівчини. Олег розуміє, що Іра носить його дитину і у них є майбутнє. Він хоче, щоб його дитя росло з мамою. Чоловік готовий сісти у в’язницю заради майбутнього своїх близьких. Саме сім’я — головна цінність в житті мого персонажа.

Я граю справжнього героя, яких не вистачає на екрані. Він абсолютно без пафосу. Не рятує світ та не глаголить про своє геройство, а все спокійно і врівноважено вирішує.

Чому ви погодилися на зйомки? Чим вас зацікавив серіал «Зоя»?

Спочатку я хотів зробити паузу в зйомках. У мене багато творчої роботи. Вдома завжди чекає кохана дружина та росте маленький син. Мені дуже хотілося відпочити й зануритися в домашній затишок. Але щойно прочитав сценарій, познайомився з героєм — погодився на участь в проекті.

Перш за все персонаж зачепив мене своєю мужністю. Олег потрапив у пекельне становище, але не просячи про допомогу, він вигрібає зі складної ситуації. Життя, як бетонна стіна, провалює його в землю. Але Олег не здається, йде до кінця, взявши на себе провину близької людини. Він хоробрий чоловік, а раніше я такого ніколи не грав.

Чи є у вас схожість з Олегом? І навпаки — чи є відмінність?

Ми схожі в плані світовідчуття. Олегу заради сім’ї нічого не шкода, навіть власного життя. В цьому я його щиро підтримую. У нас головна цінність — сім’я і, звичайно, чесність у своїх вчинках. Але ми кардинально відрізняємося лінією долі. Адже на плечі Олега падає важкий тягар.

Яка атмосфера була на зйомках драматичної стрічки?

До серіалу мені не доводилося зніматися з режисером Павлом Тупиком. Але у нас відразу виникло абсолютне взаєморозуміння. Ми думали в одному напрямі та працювали спільно.

А які виникали складнощі під час роботи над серіалом?

Чесно зізнаюся, мені не було складно знімати аварію. Ось тільки сцени кохання грати некомфортно і важко. У серіалах любовний текст написаний трохи пафосно. І коли граєш — не віриш собі. Адже насправді чоловік освідчується в коханні просто та без зайвих слів.

Олег — дуже добрий хлопець. А кого подобається більше грати: хороших чи поганих персонажів?

Негідники мені більше до душі. У добряків все просто та передбачувано. Негідників грати набагато цікавіше, у них велика палітра емоцій. І це круто! А ось з Олегом інша історія. Він хоч і хороший хлопець, але все одно потрапляє в дуже складну ситуацію.

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