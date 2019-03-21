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«Зоя»: яка пара вам подобається найбільше?

21.03.2019

Серіал «Зоя» підтвердив істину, що за все в житті треба платити. Через багато років головна героїня також зрозуміла це. Крім драматичної історії в серіалі простежується чітка лінія кохання. А яка пара вам сподобалася найбільше? Голосуйте нижче!

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