У житті героїв драматичного серіалу «Зоя» настав переломний момент. Головна героїня, дізнавшись шокуючу правду про те, що всі ці роки переслідувала невинну людину, не може отямитися. Але до моменту прозріння Зої Ірина випустила кігті: дівчина спокусила чоловіка Зої. Чим закінчиться інтригуюча історія? Дізнайтеся в 7 і 8 серіях.

Стосунки Ірини та Олега вичерпали себе. Після смерті дитини їх уже ніщо не пов’язує. Тепер дівчина придивляється до нового перспективного хлопця. Її вибір падає на чоловіка Зої Новінської. Антон — син віце-прем’єр-міністра, він дуже гарний, розумний, багатий. І головне — самотній у шлюбі з жінкою, яка його не кохає…

Зоя навіть не підозрює, що готова зробити Ірина заради забезпеченого життя. І неважливо, що все вона досягне шляхом обману та зради. Чи зможе Зоя протистояти своєму ворогові?

Video: «Зоя»: чим заінтригують 7 і 8 серії від 21.03.2019 (анонс) Серіал Зоя - 7, 8 серії на сайті СТБ вже 21.03.2019. Про що сюжет сьомої і восьмої серії серіалу Зоя, читайте в анонсі

Дивіться 7, 8 серії «Зої» о 20:00 на телеканалі СТБ!

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