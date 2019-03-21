Юлія Бернгардт: біографія, творчість і всі новини про актрису

Юлія Бернгардт — молода актриса театру та кіно. Дівчина родом із Латвії, але вже встигла прославитися в Україні. Одну з важливих ролей вона отримала в драматичному серіалі «Зоя». Свіжі новини про актрису і факти її біографії читайте в матеріалі.

Повне ім’я: Юлія Бернгардт

Дата народження: 8 березня 1992 р.

Місце проживання: Рига

Діяльність: актриса театру і кіно

Дитинство та юність. Актриса з Латвії Юлія Бернгардт з дитинства проявляла творчий талант. Дівчина займалася вокалом, танцями і навіть фехтуванням. Сьогодні Юлія займається йогою, плаванням та бойовими мистецтвами.

Початок творчої кар’єри. Проблем з вибором майбутньої професії не було, Юля відразу вирішила стати актрисою. У 2014 році вона закінчила Латвійську академію культури, акторський факультет. А в 2015 — Літню театральну школу при Санкт-Петербурзькій державній академії театрального мистецтва «На теми Гоголя».

Нагороди. Юлія Бернгардт встигла проявити свій акторський талант на великій сцені. Вона стала найкращою молодою актрисою сезону 2015—2016.

Особисте життя. Під час зйомок драматичної стрічки «Зоя» латвійська актриса вийшла заміж. Дівчина детально розповіла в інтерв’ю, як після весілля вона одразу прилетіла до Києва, щоб не переривати робочий процес.

Серіал «Зоя». Юлія Бернгардт у драматичній картині перевтілилася в юриста Ірину. Її персонаж — дівчина, яка вважає себе хорошою людиною. Вона завжди на перше місце ставить кар’єру. Ірина — ідеалістка, впевнена у своєму високому призначенні. Заради забезпеченого життя дівчина готова здійснювати підступні вчинки.

Фільмографія Юлії Бернгардт:

2014 року — «Blue»

2015 — «Вагон»

2016 — «Солодке життя», епізод

2016 — «Риба»

2017 — «Горячие эстонские парни», Рита

2017 — «Любовь через Enter», Ольга

2019 — «Зоя», Ірина

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