Ведучий шоу «Х-фактор» Андрій Бєдняков відзначає день народження

Сьогодні, 21 березня, свій день народження відзначає талановитий український артист і телеведучий Андрій Бєдняков. Улюбленцю публіки виповнилося 32 роки. Редакція сайту STB.UA вітає Андрія Бєднякова зі святом!

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Сьогодні неймовірний ведучий святкує визначну дату — 32 роки. Вперше спробувати свої сили в ролі ведучого артист вирішив в тревел-шоу «Орел и Решка». Популярність обрушилася на харизматичного хлопця під час його участі в телепроекті. Мільйони телеглядачів по всьому світу з нетерпінням очікували нових випусків. У 2014 його відзначили врученням щорічної Народної премії ТЕЛЕзвезда в номінації «Улюбленого телеведучого розважальної програми».

З 2016 року Андрій Бедняков став беззмінним ведучим вокального шоу «Х-фактор» прекрасно доповнивши і разнообразивши проект.

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Редакція сайту STB.UA приєднується до привітань і бажає Андрію Бєднякову професійних та творчих перемог!

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