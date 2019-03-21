Вже в 3 випуску проекту «Холостяк»-9 відбудеться найочікуваніша і хвилююча подія нового сезону. Головний герой вперше поцілує одну з 15 учасниць. А також ви побачите побачення зі стюардесою Вікторією. На першій вечірці дівчина запросила Нікіту Добриніна «у свій світ». Гіркі сльози, ніжні поцілунки і традиційна Церемонія троянд чекають вас вже цієї п’ятниці, 22.03.2019, на телеканалі СТБ.

У 3 випуску проекту «Холостяк»-9 ви дізнаєтеся:

З якою новиною з’явиться в будинку дівчат ведучий Григорій Решетник ?

Як пройде індивідуальне побачення Нікіти Добриніна і стюардеси Вікторії?

Кого поцілує головний Холостяк країни?

І хто не отримає свою троянду на третій Церемонії?

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Дізнайтеся відповіді на всі питання в п’ятницю. Вмикайте телеканал СТБ о 20:00, щоб зануритися у світ романтичних і незабутніх пригод на проекті «Холостяк»-2019. 3 випуск стане значущим для багатьох учасниць.

Video: У 3 випуску проекту «Холостяк»-9 відбудеться перший поцілунок У 3 випуску проекту Холостяк 9 сезон Нікіта Добринін поцілує одну з 15-ти учасниць. Не пропустіть третій випуск проекту Холостяк 2019. Дізнайтеся, кого поцілує Холостяк

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