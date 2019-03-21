Гороскоп на 22 березня 2019 від екстрасенсів СТБ
Гороскоп на 22 березня 2019 року розповість, якою буде ваша п’ятниця. А якщо вас цікавлять передбачення в особистому житті, то читайте Любовний гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку від Хаяла Алекперова.
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Овен
Незважаючи на стосунки з колегами, ви в пошані у начальства і можете не хвилюватися з приводу свого місця.
Телець
Починайте нове життя. Потрібно почати робити тільки так, як хочете саме ви, а не хтось інший.
Близнюки
Ваш вплив сьогодні вийде за межі вашого міста. Ви можете досягти дуже хороших кар’єрних висот, якщо постараєтеся.
Рак
Сьогодні у вас можуть початися стосунки на відстані, якщо ваше серце зараз вільне.
Лев
У вас можуть трапиться поломки або аварійні ситуації. Це призведе до грошових витрат, тому будьте обережні.
Діва
Сьогодні ви обов’язково знайдете партнерів, які допоможуть вам у втіленні всіх задумів і цілей!
Терези
У вас дуже багато роботи буде в цей день, ви зовсім себе не шкодуєте.
Скорпіон
У цей день друзі або родичі можуть попросити вирішити проблему з їхньою дитиною. Вам вирішувати – погоджуватися чи ні.
Стрілець
По роботі потрібно підучитися трохи у своїх колег і поділитися знаннями з ними. Не варто тримати секретів, це тільки нашкодить.
Козеріг
Вам потрібно змінити себе і своє мислення. Читайте книги, які допоможуть у цьому.
Водолій
Ідеальний день, щоб продати або купити автомобіль.
Риби
Влаштуйте собі сьогодні шопінг або похід у салон. Вам необхідні експерименти із зовнішністю.
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