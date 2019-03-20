У драматичному серіалі «Зоя» події розгортаються навколо людей, яким не пощастило стати ворогами. Зоя не може забути смерть коханого, навіть маленький син нагадує їй про загиблого Васю. Здавалося б, Олег відсидів свій термін. Але головній героїні цього мало — винуватець повинен мучиться та страждати до кінця життя. Що в цей раз задумала Зоя? Дізнайтеся в анонсі.

Відсидівши повний термін, Олег виходить на свободу, не підозрюючи, що за межами колонії з ним готові розправитися. Ірина розуміє, що Зоя тримає її на гачку — в прокуратурі ніхто не знав про зв’язок Ірини з Олегом. Відповідно, вести справу Олега в суді вона не мала права, як і займатися питанням його звільнення. Кар’єра, заради якої Ірина неодноразово брехала і зраджувала, повисла на волосині.

Олег був упевнений, що його кохана зробила все, що могла. Тому він і пішов до в’язниці на п’ять років, не сумніваючись у тому, що робить правильний вчинок. Але головне — Іра пообіцяла чекати коханого та виховувати їхнього малюка. Але Олегу боляче зрозуміти, що життя сильно змінилася: дитина народилася мертвою, мати померла та почуття Ірини охололи. Як складеться доля героїв?

Video: «Зоя»: що чекає глядачів в 5 і 6 серіях від 20.03.2019 Серіал Зоя - 5, 6 серії на сайті СТБ вже 20.03.2019. Про що сюжет п'ятої і шостої серії серіалу Зоя читайте в анонсі

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