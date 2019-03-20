Великий піст 2019 почався 11 березня. З цього дня віряни змінюють свій раціон і тимчасово спрощують меню. Якщо ви хочете дізнатися, як правильно постити, що можна їсти у Великий піст, – про це розповість наш матеріал з порадами переможця 6-го та 8-го сезонів «Битви екстрасенсів» в Україні, а зараз – судді проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Олени Курилової.

У православних християн Масляна завершується Прощеною неділею. Цього дня заведено просити один в одного прощення, але робити це потрібно щиро та взаємно. Так і починається підготовка до Великого посту. Приборкання гордині та прощення інших — головний посил передвеликоднього періоду.

Головні рекомендації у Великий піст

У дні Великого посту підготовка до Великодня йде як духовна, так і тілесна. Духовна підготовка полягає у тому, що під час посту більше часу приділяється молитві, духовному читанню і звільнення від усього гріховного. Тілесна ж підготовка — виключення з раціону скоромної їжі, перевага віддається тільки пісній. Також під час Великого посту всі говіють, сповідаються і причащаються мінімум один раз.

Під час посту не можна їсти м’ясо, рибу, яйця, молоко, їсти більше одного разу на день, курити і пити алкогольні напої. Дозволена тільки рослинна їжа (фрукти, овочі, сухофрукти), соління (квашена капуста, солоні та мариновані огірки), сухарі, сушки, чай, гриби, горіхи, хліб чорний і сірий, киселі, каші на воді. Також необхідно на весь період від Прощеної неділі до Світлого Великодня виключити тілесні втіхи і лихослів’я.

По суботах і неділях, а також у свята, що збігаються за часом з Великим постом, дозволено вживати пісну олію, вино та їсти двічі на день.

Найсуворішими днями посту є його перші чотири дні, а також вся Страсна седмиця — останній тиждень перед Великоднем. Взагалі нічого не можна їсти в Чистий понеділок (перший день посту) і Велику п’ятницю (остання п’ятниця перед Великоднем, присвячена згадуванню хресної смерті Ісуса Христа, зняття з хреста його тіла і поховання). В першу ж п’ятницю Великого посту можна їсти лише варену пшеницю, підсолоджену медом або цукром.

В інший час посту харчування проходить за певним графіком: понеділок, середа, п’ятниця — сухоїдіння (вода, хліб, фрукти, овочі, компоти); вівторок, четвер — гаряча їжа без олії; субота та неділя — їжа з олією.

Послаблення посту з благословення священика дозволяється хворим, літнім людям, людям, які подорожують, вагітним.

Піст покликаний очищати як духовно, так і фізично. Але якщо ви з якихось причин не в змозі дотримуватися суворих обмежень в їжі, не примушуйте свій організм, а ліпше працюйте над власним внутрішнім станом: контролюйте гнів, роздратування, не сваріться з оточуючими і вчіться жити в смиренні, обходячи гординю і злість стороною. Повірте, ці рекомендації значно важливіші, аніж стриманість в їжі, якщо вам вона дається складно.

Що потрібно їсти у Великий піст: поради від Олени Курилової

Великий піст символізує сорокаденний піст Ісуса Христа в пустелі. Тримати піст – це значить, що можна їсти овочі, фрукти, каші, білок рослинного походження, яким багаті горох, квасоля, горіхи, соя.

За християнськими традиціями протягом посту заборонено їсти м’ясо, молоко і всі молочні продукти, вершкове масло, яйця. При дотриманні суворого посту заборонена також риба, крім двох днів: на Благовіщення Пресвятої Богородиці і на Вербну неділю.

Перевага надається простій їжі, легкій у приготуванні – відварні та печені овочі, будь-які соління, маринади, варення. Найкраще вживати їжу, приготовану на пару або грилі. Дуже корисні сухофрукти, насіння, горіхи. Пісна кухня у своїй рецептурі має багато страв з гарбуза і грибів.

Піст зберігає тіло здоровим: тіло не приймає хвороб, стає легким. Люди, які тримають піст, знають, як він приборкує пристрасті, бадьорить розум, приносить спокій душі і здоров’я тілу.

Хто правильно тримає піст, той відмовляється від шкідливих звичок, позбавляється злих помислів, тим самим очищує душу.

Церква полегшує тягар посту для вагітних жінок, хворих, людей похилого віку, людей, зайнятих важкою працею.

Правила дотримання Великого посту від Олени Курилової

Перед початком Великого посту порібно відвідати церкву, сповідатися і причаститися. Під час посту відвідуйте храм в недільні дні, приділяйте час щоденній молитві. Треба допомагати людям. Уникайте конфліктів, сварок з колегами та своїми близькими, по можливості займіться благодійністю. Працюйте над собою, будьте чесними. Позбудьтеся заздрості та злості.

Будьте терплячими і добрими, особливо до тих, хто потребує вашої допомоги.

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