Вже цієї п’ятниці, 22 березня о 13:04, на телеканалі СТБ ви зможете подивитися гумористичний фільм «Клік: З пультом по життю». Про що ця картина і чому вона так подобається мільйонам — дізнайтеся в матеріалі.

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Американський фільм «Клік: З пультом по життю» має цікавий слоган: «Уявіть, що у вас з’явився унікальний пульт… Яким можна змінити все ваше життя». Уявили? Що би ви з ним зробили? Почали б стрімко змінювати події або взагалі викинули б і продовжили жити як жили?

Саме з такими питаннями зіштовхнувся головний герой Майкл Ньюман (Адам Сендлер), у якого такий пульт виявився в руках. У нього була звичайнісіньке життя архітектора. На роботі чоловік проводив практично дні і ночі, не маючи достатньо часу, щоб приділяти його дружині і дітям. Звичайно, через такий спосіб життя у Майкла було багато проблем.

Але коли в один день він відправляється в магазин за пультом до телевізора, в руки йому потрапляє не зовсім звичайний пристрій. За допомогою такого пульта Майкл може змінити своє життя! Ось воно, здавалося б, ідеальне рішення всіх проблем…

Але до чого це призведе в результаті? І як ця знахідка вплине на життя Майкла? Дивіться вже в цю п’ятницю, о 13:04 на телеканалі СТБ.

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