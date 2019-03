Дивіться фільм «Брудні танці» на СТБ

Такий улюблений багатьма фільм 1987 року «Брудні танці» не здає свої позиції і сьогодні. Романічна мелодрама про танці і любов вже більше 30 років не залишає байдужими нікого. Насолоджуйтеся і ви переглядом цієї картини на СТБ вже в цю п’ятницю.

Більше на тему: СТБ покаже фільм «Клік: З пультом по життю» в цю п’ятницю

Фільм «Брудні танці» заслужено став улюбленим фільмом 80-х для багатьох. Адже в ньому поєднуються як і красиві ніжні танці, так і вируючі і скандальні емоції. Картина навіть отримала премії «Оскар» і «Золотий глобус» у номінації «Краща пісня». Нею стала композиція «(I’ve Had) The Time Of My Life», яку досі багато хто пам’ятає напам’ять. Що ж такого особливого в цьому фільмі і чому вам обов’язково потрібно його подивитися… або переглянути знову, якщо ви вже його бачили.

Сюжет фільму «Брудні танці»

Все почалося з того, що сімнадцятирічна дівчинка на прізвисько Бебі їде в пансіонат зі своїми батьками і старшою сестрою Лізою. У них досить заможна родина і в пансіонаті в них є все необхідне, але молоденькою Бебі дуже нудно коротати вечори з бабусями і дідусями. Єдина її розрада — танцювальна пара, яка виступає щовечора і чиї рухи просто заворожують дівчину.

Одного разу вона гуляє по території пансіонату і чує гучну музику. Так Бебі попадає в будиночок для прислуги, де всі танцюють відверті і «брудні танці». Але дівчину зауважує танцюрист, який виступав у них щовечора. Хлопця звати Джонні і молоденька Бебі практично відразу зачаровується його красою.

Молодик запрошує її на танець і навіть вчить кільком рухам, що ще більше підкорює серце дівчини. Після такого вечора Бебі починає добре спілкуватися з усім персоналом готелю та навіть допомагає партнерці Джонні з танців великою сумою, яку просить у батька. Дівчині потрібні були гроші, щоб зробити аборт, адже вони на той момент заборонені в США, а народжувати дитину вона не може: батько дитини відмовляється її приймати і кар’єра танцівниці буде зруйнована.

Коли батько Бебі дізнається на що пішли гроші, він геть забороняє їй спілкуватися з танцюристами, включаючи Джонні. Але як бути, адже раптово після операції його партнерці стало дуже погано і тепер їх найважливіший виступ на межі зриву.

Бебі вирішує піти на відчайдушний крок і викликається стати партнеркою Джоні на виступі. Ось тільки це значить, що хлопцеві потрібно навчити її всьому буквально за пару днів… Чи зможе пара з цим впораєтися і чи будуть вони після цього разом? Дізнайтеся вже в п’ятницю, 23 березня о 15:16 на телеканалі СТБ.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ