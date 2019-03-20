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Серіал «Зоя»: чи вижила головна героїня після аварії?

20.03.2019

Весь світ валиться на очах у Зої. Чоловік головної героїні об’єднується з її ворогом Іриною. Погіршує ситуацію й те, що мама Зої серйозно захворіла. Хвилюючись про свою рідну людину, героїня вирушає на вулицю, де трапляється непередбачене — дівчину збиває машина. Але чи вижила Зоя? Голосуйте нижче!

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