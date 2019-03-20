Привітання з днем щастя у віршах
Сьогодні, 20 березня, відзначають Міжнародний день щастя. Члени ООН запропонували в цей день проводити громадські та просвітницькі заходи, привернути увагу до духовних та моральних проблем. Як красиво і душевно привітати друзів, рідних з Днем щастя – читайте в нашому матеріалі! Ми зібрали найкращі привітання з Днем щастя для ваших близьких.
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Що таке щастя? Радість і веселощі,
Що таке щастя? Любов, посмішки, сміх,
Що таке щастя? Удача, настрій,
Що таке щастя? Сліпучий успіх.
З міжнародним днем щастя
Я вітаю Вас,
Везіння в житті неодмінно Вам бажаю,
Нехай завжди збувається мрія,
Щоб життя текло, як повна і довга річка.
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Як повітря щастя нам необхідно,
Без щастя не живемо, а тлеем ми,
Воно, то мовчки, то сильно говорливо,
Воно, як яскраве світло під час темряви.
З днем щастя я поспішаю привітати Вас,
Радості, удачі побажати хочу,
Нехай ангел Вас оберігає завжди,
Благополуччя Вам, радості,
Родинного затишку і тепла.
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Я щастя в руки зберу,
І всім знайомим подарую,
Зізнаюся, що друзів люблю,
Будь – яких своїх люблю.
В компашці треба відзначати,
Нам щастя буде допомагати.
Щоб свято весело зустрічати,
І смутку «НІ» гуртом сказати.
Міжнародний цей день,
Женіть щастям до біса лінь,
Від серця прочу дребедень,
Є щастя? – інше хрень.
***
Щастя буває різнобарвним,
У кого – то його багато, а кого – трохи,
Щастя з кожним близько, поруч,
Варто лише простягнути руку.
У День щастя прийміть вітання,
Бажаємо вам удачі, натхнення,
Нехай щастить вам у всьому завжди,
Всіх благ, достатку, тепла.
***
Щастя знайти насправді дуже просто,
Воно в очах людей і в рожиці смішній,
Воно приходить дуже тихо, майже непомітно,
Ось і День Щастя прийшов тихесенько навесні.
Нехай ж усім його дістанеться побільше!
Нехай кожен з нас хоч раз відчує це,
Адже щастя знайти простіше простого,
У сонці, в обіймах, в сніжинках, у творах поетів.
***
З днем щасливим вітаю,
Заправлятися їм бажаю,
Щоб почуття розквітали,
І завжди здавалося мало.
Бути щасливим – класно, чесно,
Навіть іноді доречно,
Якщо щасливий – цікаво,
Груди від радості справді тріснуть.
Я бажаю, щоб частіше,
Ти зустрічався в житті з щастям,
Примушуючи посміхатися,
Навіть тих, хто і нещасний.
***
Щастя в нашому житті – головне,
Нехай до кожного прийде воно,
Нехай почуття це тепле і славне,
Допоможе в житті досягти всього.
З прекрасним святом вітаємо всіх,
Міцного здоров’я і радості бажаємо,
Будьте господарями долі завжди,
І щастя обдарує вас сповна.
***
Сьогодні буде кращий день,
Забудуться негоди.
Сьогодні, забувши про лінощі,
ми Відзначимо День щастя.
Хай буде радісно завжди,
Нехай душа іскриться.
Адже привід є і можна нам
Танцювати і веселитися.
Забудьте біль, забудьте страх,
Залиште всі печалі,
Нехай День щастя зустрінемо ми,
Як раніше не зустрічали!
***
Хочу в День щастя побажати вам
Посмішок, радості, перемог,
Щоб шлях ваш освітлювалася сонцем,
Щоб не траплялося з вами бід,
Щоб життя променіла добрим світлом,
Звучав, щоб поруч дитячий сміх,
Щоб наш світ наповнювався щастям,
Кохання щоб вистачало на всіх.
***
Міжнародний день щастя оголосили вже.
20 березня по глобусу в кожній окремій країні.
Навіть кактус сьогодні цвіте на моєму вікні.
Отже, він теж щасливий у цьому світі цілком.
З міжнародним днем щастя!