Сьогодні, 20 березня, відзначають Міжнародний день щастя. Члени ООН запропонували в цей день проводити громадські та просвітницькі заходи, привернути увагу до духовних та моральних проблем. Як красиво і душевно привітати друзів, рідних з Днем щастя – читайте в нашому матеріалі! Ми зібрали найкращі привітання з Днем щастя для ваших близьких.

***

Що таке щастя? Радість і веселощі,

Що таке щастя? Любов, посмішки, сміх,

Що таке щастя? Удача, настрій,

Що таке щастя? Сліпучий успіх.

З міжнародним днем щастя

Я вітаю Вас,

Везіння в житті неодмінно Вам бажаю,

Нехай завжди збувається мрія,

Щоб життя текло, як повна і довга річка.

***

Як повітря щастя нам необхідно,

Без щастя не живемо, а тлеем ми,

Воно, то мовчки, то сильно говорливо,

Воно, як яскраве світло під час темряви.

З днем щастя я поспішаю привітати Вас,

Радості, удачі побажати хочу,

Нехай ангел Вас оберігає завжди,

Благополуччя Вам, радості,

Родинного затишку і тепла.

***

Я щастя в руки зберу,

І всім знайомим подарую,

Зізнаюся, що друзів люблю,

Будь – яких своїх люблю.

В компашці треба відзначати,

Нам щастя буде допомагати.

Щоб свято весело зустрічати,

І смутку «НІ» гуртом сказати.

Міжнародний цей день,

Женіть щастям до біса лінь,

Від серця прочу дребедень,

Є щастя? – інше хрень.

***

Щастя буває різнобарвним,

У кого – то його багато, а кого – трохи,

Щастя з кожним близько, поруч,

Варто лише простягнути руку.

У День щастя прийміть вітання,

Бажаємо вам удачі, натхнення,

Нехай щастить вам у всьому завжди,

Всіх благ, достатку, тепла.

***

Щастя знайти насправді дуже просто,

Воно в очах людей і в рожиці смішній,

Воно приходить дуже тихо, майже непомітно,

Ось і День Щастя прийшов тихесенько навесні.

Нехай ж усім його дістанеться побільше!

Нехай кожен з нас хоч раз відчує це,

Адже щастя знайти простіше простого,

У сонці, в обіймах, в сніжинках, у творах поетів.

***

З днем щасливим вітаю,

Заправлятися їм бажаю,

Щоб почуття розквітали,

І завжди здавалося мало.

Бути щасливим – класно, чесно,

Навіть іноді доречно,

Якщо щасливий – цікаво,

Груди від радості справді тріснуть.

Я бажаю, щоб частіше,

Ти зустрічався в житті з щастям,

Примушуючи посміхатися,

Навіть тих, хто і нещасний.

***

Щастя в нашому житті – головне,

Нехай до кожного прийде воно,

Нехай почуття це тепле і славне,

Допоможе в житті досягти всього.

З прекрасним святом вітаємо всіх,

Міцного здоров’я і радості бажаємо,

Будьте господарями долі завжди,

І щастя обдарує вас сповна.

***

Сьогодні буде кращий день,

Забудуться негоди.

Сьогодні, забувши про лінощі,

ми Відзначимо День щастя.

Хай буде радісно завжди,

Нехай душа іскриться.

Адже привід є і можна нам

Танцювати і веселитися.

Забудьте біль, забудьте страх,

Залиште всі печалі,

Нехай День щастя зустрінемо ми,

Як раніше не зустрічали!

***

Хочу в День щастя побажати вам

Посмішок, радості, перемог,

Щоб шлях ваш освітлювалася сонцем,

Щоб не траплялося з вами бід,

Щоб життя променіла добрим світлом,

Звучав, щоб поруч дитячий сміх,

Щоб наш світ наповнювався щастям,

Кохання щоб вистачало на всіх.

***

Міжнародний день щастя оголосили вже.

20 березня по глобусу в кожній окремій країні.

Навіть кактус сьогодні цвіте на моєму вікні.

Отже, він теж щасливий у цьому світі цілком.

З міжнародним днем щастя!

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