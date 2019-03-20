Картина «Зоя» розповідає історію про життя двох людей, які волею випадку виявилися ворогами. А саундтреком до серіалу стала відома пісня Артема Пивоварова «Зависимы». Музична композиція ідеально підкреслює сюжет драматичної історії. Подробиці — в матеріалі.

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Драма «Зоя» — інтригуюча розповідь про молоду дівчину, яка виросла в багатій родині. Але гроші їй щастя не додали… Одного разу головна героїня закохалася в гарного хлопця. І раптом її обранець гине в жахливому ДТП. Горю Зої немає меж, тепер дівчина налаштована мстити. Але вона навіть приблизно не уявляє, хто насправді винен у смерті коханого.

Саундтрек, який глядачі почують у новому серіалі, — хіт Артема Пивоварова «Зависимы». У всіх серіях драматичної історії буде звучати не лише оригінал пісні, а й її акустична версія.

Зірка серіалу «Зоя» — Юлія Бернгардт — перевтілилася в молодого юриста Ірину, яка на смерть збила нареченого головної героїні. Дівчина відверто розповіла, як проходив кастинг і з ким вона подружилася під час зйомок. Також Юлія не змогла стримати емоції, коли почула пісню Артема Пивоварова:

«Ох, ця пісня прекрасна! Мені здається, що хіт Артема Пивоварова дуже підходить нашому проекту. Слова музичної композиції оповідають не тільки про героїв серіалу, а й про всіх людей. Ми пов’язані та залежні один від одного, це точно!»

Дивіться захопливий серіал «Зоя» о 20:00 на телеканалі СТБ!

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