Фільм «Ніщо не трапляється двічі» Оксани Байрак встановив черговий рекорд, цього разу в соціальній мережі YouTube. Історія кохання довжиною в 20 років вже підкорила телеглядачів з першої серії очоливши топ програм дня. Читайте докладніше.

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11 лютого на телеканалі СТБ успішно стартував 16-серійний фільм Оксани Байрак «Ніщо не трапляється двічі». З перших двох серій ставши лідером слоту 20:00-22:00 і випередивши три серіальні прем’єри на конкурентних телеканалах, фільм впевнено зайняв топ програм дня.

Багатошарова сага про кохання, що об’єднує в собі кілька жанрів полюбилася глядачам настільки, що побила черговий рекорд — за місяць 16 епізодів переглянули понад 15 мільйонів разів на YouTube-каналі FILM.UA Group!

«Рекорд! Любі мої, улюблені співучасники створення «Ніщо не трапляється двічі»! Краще нас — тільки ми! Нас подивилися більше 15 МІЛЬЙОНІВ глядачів! Всього — за місяць!», — прокоментувала режисер Оксана Байрак.

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Захоплюючий фільм «Ніщо не трапляється двічі» не залишить вас байдужим своєю історією, в якій органічно переплелися пристрасть, кохання, вірність та підступність.

Дивитися онлайн «Ніщо не трапляється двічі» всі серії.

Video: Фільм «Ніщо не трапляється двічі» встановив рекорд на YouTube Фільм Ніщо не трапляється двічі Оксани Байрак встановив черговий рекорд, цього разу в соціальній мережі YouTube. Читайте докладніше

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