Актриса «Кріпосної» Катерина Ковальчук подякувала глядачам за підтримку

«Кріпосна» — костюмована мелодрама, прем’єру якої чекала вся країна! В основі сюжету масштабного серіалу — історія боротьби за свободу, за власне життя і право на кохання. Актриса Катерина Ковальчук зіграла головну героїню — кріпосну Катю. Чи задоволена дівчина своєю роботою? Як гру Катерини оцінили глядачі? Дізнайтеся в матеріалі.

Красуня Катерина Ковальчук прикувала до себе увагу української аудиторії відразу ж після виходу костюмованого серіалу «Кріпосна». Героїня акторки — 18-річна сирота Катерина Вербицька, яка стала власністю жорстоких поміщиків.

Раніше талановита актриса поділилася, що була народжена для ролі кріпосної. І тепер Катя з нетерпінням чекає прем’єру другого сезону. У своєму Instagram дівчина відверто написала, що для неї означає визнання улюблених глядачів:



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katerina Kovalchyk (@katerinakovalchyk) 19 Мар 2019 в 2:57 PDT

«Найбільша нагорода для актора — це не визнання. Найбільша нагорода — коли глядач живе історією і героєм, якого ти створив, настільки, що його серце зворушує, а душу терзає. Якщо ти змусив глядача плакати та співпереживати, відчувати та жити, думати й змінюватися — значить, вся праця пішла на благо. Я отримала таку велику нагороду, яку зовсім не очікувала. І ця нагорода для мене важливіша за все на світі. ДЯКУЮ! Моє серце з вами».

Нагадаємо, нові серії масштабного серіалу «Кріпосна» вийдуть восени на телеканалі СТБ. У другому сезоні відбудуться ключові події костюмованої стрічки — ми побачимо боротьбу за життя кріпосної.

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