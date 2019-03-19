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«Зоя»: Чи стане Ірина працювати на Новінських? (Голосування)

19.03.2019

У драматичному серіалі «Зоя» героїня Ірина опинилася між двох вогнів. З одного боку на неї тисне Зоя, яка мріє про помсту. З іншого — з в’язниці вийшов Олег. До того ж кар’єра Ірини в прокуратурі закінчилася. Дівчина вирішує йти ва-банк: вона хоче влаштуватися на роботу до Новінських. Чи вдасться їй реалізувати задумане?

Дивіться онлайн серіал Зоя (2019) – 3 серія
Дивіться онлайн серіал Зоя (2019) – 4 серія

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