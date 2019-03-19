«Зоя»: що чекає глядачів у 3 і 4 серіях нового серіалу

У серіалі «Зоя» двоє людей волею випадку стали ворогами. Бідний Олег потрапив до в’язниці, але Іра вирішила домогтися звільнення для свого коханого. Однак у Зої інші плани – дівчина хоче, щоб вбивця відсидів свій термін. Але чи винен Олег?
Молода дівчина Зоя знає, що помста – це страва, яку подають холодною. Здавалося б, вона посадила винуватця злочину за ґрати, але її зовсім не влаштовує, в яких умовах живе злочинець. Страждання, голод і холод – ось, що повинен відчувати Олег. Яке рішення прийме головна героїня, щоб перетворити життя хлопця в пекло? Дізнайтеся в 3 і 4 серії інтригуючого серіалу «Зоя» від 19.03.2019.
Зухвала дівчина стала на шлях руйнування та ненависті. Але чи правильно вона вчинила, приймаючи рішення на емоціях?
Дивіться драматичний серіал «Зоя» о 20:00 на телеканалі СТБ!
Video: «Зоя»: що чекає глядачів у 3 і 4 серіях нового серіалуСеріал Зоя - 3 і 4 серії на сайті СТБ вже 19.03.2019. Про що сюжет третьої та четвертої серії серіалу Зоя, читайте в анонсі
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