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В’ячеслав Довженко: біографія, творчість і всі новини про актора

19.03.2019

В’ячеслав Довженко – відомий актор театру і кіно. Грав у Київському академічному драматичному театрі на Подолі. У серіалі «З вовками жити» виконав роль Миколи, батька головної героїні Єви. Свіжі новини про життя актора і факти його біографії знайдете в матеріалі.

С волками жить FVV_6615

Повне ім’я: В’ячеслав Довженко

Дата народження: 18 вересня 1976 р.

Діяльність: актор

Місце проживання: Київ

Освіта

У 1995 році В’ячеслав Довженко закінчив театральне училище в Дніпропетровську за двома спеціальностями «актор театру ляльок» і «актор театру драми». З 1998 року грає у «Київському Вільному театрі».

У 2009 році В’ячеслав закінчив режисерське відділення Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. Через два роки почав грати в Київському академічному драматичному театрі на Подолі.

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Кар’єра

У кіно В’ячеслав Довженко знімається із середини 1990-х, перша роль була у фільмі «Тарас Шевченко. Заповіт». За роль в спектаклі «Діалог самців» В’ячеслав отримав призи міжнародних фестивалів «Добрий театр» і «Підмосковні вечори». З 2000-х знімається в телесеріалах.

Ролі В’ячеслава Довженка в кіно:

2019 – «З вовками жити»

2019 – «Джованні»

2017 – «Хороший хлопець»

2017 – «Не можу забути тебе»

2016 – «На лінії життя»

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