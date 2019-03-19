Валентин Томусяк: біографія, творчість і всі новини про актора
Валентин Томусяк – відомий актор театру і кіно. Грав у Київському театрі на Липках. У серіалі «З вовками жити» виконав роль Володимира. Свіжі новини про життя актора і факти його біографії знайдете в матеріалі.
Повне ім’я: Валентин Сергійович Томусяк
Дата народження: 20 cічня 1983 р.
Місце народження: Жовті Води
Діяльність: актор
Місце проживання: Київ
Освіта
Володимир навчався у Київському університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого в майстерні В. Судіна. У 2004 році закінчив навчання. Лауреат Державної премії Кабінету Міністрів України ім. Лесі Українки.
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Кар’єра
Володимир Томусяк грав у театрі «Сузір’я» в спектаклях «Досконалий Чарлі», «Те, що приховують французи».
У 2004 році Володимир дебютував у фільмі «Небо в горошок». Потім було багато ролей другого плану. Першу головну роль Володимир Томусяк зіграв у короткому метрі «Обійми мене» в 2009 році. Популярність акторові принесли ролі в таких кінострічках: «1941», «Віра. Надія. Любов», «Костоправ», «Жіночий лікар», «Лист очікування , «Київський торт».
Ролі Валентина Томусяка в кіно:
2019 – «З вовками жити»
2019 – «Ніщо не трапляється двічі»
2019 – «Кріпосна»
2015 – «Безсмертник»
2014 року – «Швидка допомога»
2014 року – «Коли наступить світанок»
2010 – «Віра, надія, любов»