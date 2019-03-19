Актриса з Латвії Юлія Бернгардт з’явилася в драматичному серіалі «Зоя». Дівчина зіграла одну з ключових ролей у новій картині, яку можна подивитися о 20:00 на телеканалі СТБ. Як Юлія Бернгардт опинилася в Києві? Що спільного у актриси з її героїнею Іриною? Що важливіше для Юлії — кар’єра чи сім’я — читайте в ексклюзивному інтерв’ю.

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Як ви проходили кастинг в серіал «Зоя»? Чому вибрали саме цей проект?

Проект вибрав мене (сміється. – Прим. ред.), я рижанка і ніякого стосунку до України не маю. Хоча навіть в деяких інтернет-джерелах пишуть, що я — українська актриса. Але це мене точно не ображає!

Мій кастинг проходив таким чином. Одного дня я заходжу в соціальну мережу, а там повідомлення від Оксани Мартинюк. Керівники проекту шукали героїню для проекту «Зоя», вислали мені сцени та попросили зняти відеопроби. У той період у нас були гастролі з театром, і після довгого шляху я записувала проби зі своїм колегою Максимом Буселом. Згодом мені запропонували приїхати до Києва для парних зйомок. Там і познайомилася з великою кількістю людей із серіалу «Зоя». Пізніше отримала затвердження на свою роль. Шалено люблю Київ, люблю людей, які живуть у ньому, атмосферу і клімат! Сподіваюся, що зустріч з прекрасним містом не остання!

Ви граєте негативного персонажа. Як вживались у роль Ірини? Чим надихалися?

Не погоджуюся, що Ірина негативний персонаж. Взагалі, грати негатив нудно та нецікаво. Ми зобов’язані виправдовувати своїх героїв і приймати їх вчинки. На жаль, всі обставини склалися проти моєї героїні.Такого життя вона для точно себе не хотіла.

Іра — чесна дівчина із сильним характером. Але доля грає з нею злий жарт… Вона вміє любити, співпереживати та відчувати. На її шляху є обставини, які крок за кроком змушують боротися за право на життя.

Ваша героїня — ідеалістка. А яка ви в реальному житті?

Я в житті буваю різною. Але точно знаю, що люблю чесність, порядність, повагу до людей і професії. Не терплю лицемірства, і якщо побачу за людиною це, то перестану з нею спілкуватися. Я можу бути різкою і навіть проявляти грубість, але завжди намагаюся усвідомити, чому так відбувається. Також я дуже товариська, відкрита і люблю позитив. Зневіра — гріх. У мені дуже багато енергії. Часом своїм настроєм люблю розважати людей, сподіваюся, це їм приносить веселий та добрий настрій!

Чи є схожість у вас із персонажем? І чим ви точно не схожі?

Я не була в такій ситуації, як моя героїня. Точно не хотілося б пережити цей жах. Як би я діяла в таких обставинах? Не знаю. Можу точно сказати, що ніколи не вчинила б, як Іра.

Схожість з моєю героїнею є! Я люблю точність, конкретність та пунктуальність. Вона така ж. Для Іри кар’єра попереду всього. У моїй професії кар’єра теж повинна займати лідерські позиції. Без роботи ми обидві загинемо. І якщо немає роботи, починається застій внутрішній, тілесний й душевний. Але я дуже люблю свою сім’ю, чоловіка, тому відчуття любові мені необхідне. Вважаю, що людина повинна бути щасливою, а в чому її щастя — рішення кожного.

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Ірина на перше місце завжди ставить кар’єру. А що для вас важливіше: сім’я чи робота?

Моя героїня — людина, яка вміє відчувати та співпереживати. Вона намагалася прийняти таке рішення, щоб усім було добре. Але не склалося все так, як вона цього хотіла. На двох стільцях, на жаль, не сидять…

Що важливіше для мене? І те, й інше! До речі, я вийшла заміж в період зйомок нашого проекту! Я буквально на один день прилетіла додому, вийшла заміж та полетіла на зйомки. Чоловік — прекрасна людина. Він поважає мою працю й цінує акторську професію. Але рано чи пізно для кожної жінки пріоритетом стане сім’я, адже це природа, і як геніально вона все за нас сама вирішила.

Про яку роль мрієте? А на яку роль ніколи б не погодилися?

Про свої мрії вголос не говорять (сміється. – прим. ред.). Потрібно вірити і бажане одного разу збудеться. У нас в сім’ї є дошка, на якій висять листівки з мріями, і вони одна за одною збуваються. Це і є щастя! Поки не було ролей, які я б не хотіла грати, адже перевтілюватися в різних персонажів дуже цікаво.

Як вам працювалося в парі з Клавдією Дрозд?

З Клавою працювати добре та приємно. Вона молодець, працьовита, амбітна і талановита дівчина. Бажаю їй успіху! Взагалі, з партнерами мені дуже пощастило. Всій команді велике спасибі за професіоналізм та віддачу. Я рада знайомству і хочу нової зустрічі.

Професія актора вимагає постійного натхнення. Що вас надихає по життю?

Надихаюся красою. А бачу я її багато в чому. Люблю природу, людей навколо себе, хорошу музику, книги та кіно. Здавалося б, так банально, але що вже тут придумаєш…

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