При створенні образу, важливо правильно підібрати не тільки одяг, але і прикраси до нього. І це важливо не тільки для вечірніх образів, але і на кожен день. Щоб знати які прикраси актуальні в 2019 році – читайте наш матеріал.

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У 2019 році актуальними будуть найрізноманітніші прикраси, починаючи від мінімалістичних, закінчуючи масивними перстнями у великій кількості.

Звичайно, в першу чергу потрібно вибирати прикраси в залежності від стилю одягу, якому ви віддаєте перевагу. Якщо це класика і каблуки, вам варто придивитися до нової модної тенденції з брошками. Якщо це більше спортивний стиль, то вам підійде один або два перстня і мінімалістичні сережки.

Прикраси з кристалами 2019

Прикраси з різними дорогоцінними кристалами, камінням або просто зі стразами – найбільший тренд 2019 року. Це не обов’язково повинні бути діаманти, варто придивитися до будь-яких прикрас з імітацією каменів, як, наприклад, зробила MARUV під час свого виступу на Нацвідборі на Євробачення-2019.

Модні сережки 2019

Окрему увагу варто приділити сережкам, які в цьому році займають лідируючу позицію серед прикрас. Найактуальнішими будуть великі сережки, які звисають практично до плечей. А якщо вони ще й будуть складатися з безлічі каменів, це буде самий вдалий вибір.

Як, наприклад, і зробила Даша Трегубова, яка вибрала великі звисаючі сережки з декількох елементів.

Такий же вибір зробила і Ліза Глінська, готуючись до зйомок «МастерШеф. Професіонали». На ній масивні сережки золотого кольору, які спускаються майже до плечей.

Ще один безумовний тренд в сережках – одна велика сережка. Такий варіант підійде епатажним дівчатам, які люблять дивувати публіку. Наприклад, такий варіант вибрала Роза Аль-Намрі для зйомок шоу «Як вийти замiж».

Прикраси з перлами 2019

Безумовним трендом серед каменів в 2019 році стали перли. Його модниці носять і як мінімалістичні сережки, і в заколках, і в кольє на вихід. І якщо раніше вважалося, що перли це прикраса для жінок у віці, то зараз їх використовують навіть підлітки. Головне – вміти їх правильно подати в образі.

І до речі, не обов’язково витрачати цілий статок, щоб купити собі перлове намисто. У цьому сезоні актуальними будуть навіть штучні перли в прикрасах.

Мінімалістичні прикраси 2019

Мінімалізм не здає свої позиції в 2019 році. Якщо вам не до душі велика кількість масивних прикрас, то придивіться до маленьких перстнів, мініатюрних сережок або навіть тоненькому браслету на ногу. Такі будуть особливо актуальні влітку 2019 року.

Брошки 2019

Один з цікавих трендів 2019 року – брошки. Вінтаж зміцнює свої позиції і найактуальнішими будуть масивні брошки з дорогоцінних каменів. Зручно, що такі завжди можна знайти, порившись в скринях наших бабусь, адже мода, як відомо, повертається.

Наприклад, в серіалі Кріпосна часто можна було побачити, як головні героїні доповнювали свої образи брошками. Звичайно, зараз 21 століття, але поєднання кольорів і форми брошок можна підглянути у тих часів.

Модні перстні 2019

У 2019 багато перстнів бути не може. Навіть якщо на кожен палець на руці надіти колечко – це все одно буде виглядати стильно. Тому якщо ви любителька заявити про себе в аксесуарах – настав ваш час. Що цікаво, в цьому році поєднувати можна навіть срібло з золотом, адже стереотип про те, що їх не можна носити разом давно неправдивий.

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