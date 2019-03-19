PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Кріпосна»: найкращі закадрові фото

19.03.2019

«Кріпосна» — один із наймасштабніших проектів за останні кілька років в Україні. Глядачі спостерігали за неймовірними перевтіленнями улюблених акторів. А яка була атмосфера на знімальному майданчику костюмованої мелодрами? Дивіться найкращі закадрові фото серіалу «Кріпосна».

крепостная фото

крепостная фото

крепостная фото

крепостная фото

крепостная фото

крепостная фото

крепостная фото

крепостная фото

крепостная фото

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ