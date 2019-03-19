Як схуднути після зими – одвічне питання всіх жінок. Протягом зими вага кожної дівчини трохи збільшується. З настанням весни головною метою стає повернути колишню форму. Це не так вже й складно, адже з’являється багато можливостей зробити свій спосіб життя активнішим, а харчування менш калорійним і шкідливим. Як схуднути після зими, розповіли дієтологи проекту «Зважені та щасливі»-8.

Як правило, взимку наш раціон харчування складається з повноцінних сніданків, обідів і вечер. Кожен намагається з’їсти побільше і підсвідомо зміцнити свій імунітет. Під впливом холоду завжди з’являється бажання з’їсти тарілку-другу гарячого супу або смаженого м’яса. А що вже казати про новорічні свята, після яких кожна жінка сідає на кілька дієт одночасно. Однак до приходу весни результату так і немає, а зайві кілограми успішно продовжують відкладатися в ділянці живота і стегон.

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Дієтологи проекту «Зважені та щасливі»-8 знають кілька секретів, як привести своє тіло у форму після зими. Важливо дотримуватися певного режиму харчування, збільшити рівень активності та виключити шкідливі продукти з раціону. Ознайомтеся з рекомендаціями дієтологів проекту «Зважені та щасливі»-8.

Як схуднути після зими?

Почніть ходити пішки.

На відміну від зими, навесні з’являється багато можливостей урізноманітнити свій шлях на роботу або в інших справах пішою прогулянкою. Обираючи між транспортом і ходьбою – сміливо віддавайте перевагу останньому. Не шкодуйте себе, адже зайві кілограми почнуть зникати тільки через 40 хвилин інтенсивної ходьби. Інакше ви витратите свою енергію, а запаси жиру залишаться колишніми. Пийте від 2 літрів води.

Старе і добре правило: хочеш схуднути – пий більше рідини. Вода служить таким собі фільтром в організмі та виводить усі зайві токсини. Також покращує кровообіг, допомагає органам травлення справлятися зі складними елементами.

Включіть в раціон суперфуди.

Суперфуди роблять їжу більш збалансованою, наповненою користю і допомагають отримати денну норму мікро- і макроелементів. Таким чином, замінять будь-яку калорійну страву: з’їсте мало, але залишитеся ситими. Виключіть каву, додайте матча.

У матча міститься високий рівень вітаміну С. Він працює з тонізуючим ефектом, а поліфенол катехін служить найсильнішим антиоксидантом, блокує розвиток ракових клітин і вбиває мікробів. Включіть в раціон смузі.

У кожний прийом додавайте зелень. Нітрати і пестициди впливають на краще засвоєння вітамінів і мінералів, які надходять з інших продуктів. А також не забувайте про спіруліну. Спіруліна на 60–70% складається з білка, антиоксидантів, жирних кислот, амінокислот і мінералів. Наприклад, в 20 г свіжої спіруліни стільки ж бета-каротину, скільки і в 1 кг моркви. Замініть м’ясо на морепродукти.

Риба менш калорійна і більш збагачена білком. Це прискорить процес схуднення.

Почніть робити вакуум живота.

Така вправа активізує і пробуджує внутрішні органи. Так званий «будильник» для травної системи. Виконуйте вправу щоранку натщесерце. Включіть в раціон вітграс.

Цей продукт прискорює метаболізм. Також збагачує організм білком. Прискорює роботу шлунково-кишкового тракту і нормалізує травлення. Але найголовніше, що вітграс допомагає побороти тягу до солодкого. Обідайте рослинними продуктами.

Обов’язково включайте в обід багато зелені, овочів, білка і суперфудів. Зелень можна додавати прямого холодного віджиму, адже таким чином зберігаються всі корисні речовини. В іншому вигляді зелень повинна займати більшу частину тарілки — приблизно 70 г. Овочі намагайтеся вживати в сирому вигляді. Термічна обробка знижує вітамінну цінність, а сирі продукти —



це клітковина, яка необхідна нашому кишечнику для збалансованого функціонування та швидкого схуднення. Займайтеся спортом.

Пам’ятайте, що ніякі дієти і голодування не допоможуть організму втратити зайву вагу в здоровому режимі. Якщо ви хочете схуднути і залишитися при цьому здоровою — поєднуйте правильне харчування зі спортом. Вправи повинні бути щоденними, не менше години тренування.

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Не бійтеся починати худнути. Адже правильне схуднення завжди закладене в здоровий спосіб життя.

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