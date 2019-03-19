Єлизавета Цілик: біографія, творчість і всі новини про актрису
Єлизавета Цілик – актриса театру і кіно, модель, танцівниця. Першу велику роль отримала в серіалі «З вовками жити». Свіжі новини про життя актриси і факти її біографії знайдете в матеріалі.
Повне ім’я: Єлизавета Цілик
Дата народження: 24 лютого 1999 р.
Місце народження: Херсон
Діяльність: Актриса театру і кіно, модель, танцівниця
Місце проживання: Київ
Освіта
Єлизавета Цілик родом із Херсону. Навчалася в Херсонському Таврійському ліцеї мистецтв, який закінчила в 2016 році. Зараз продовжує навчання у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.
Більше на тему: «З вовками жити»: телеканал СТБ покаже новий український серіал
Кар’єра
Ліза вже встигла показати свій талант на великій сцені. У 2018 році брала участь у виставі «Заручники», який створювали на базі театральної лабораторії Мистецького арсеналу.
У 2018 році Єлизавета Цілик грала в спектаклі-антиутопії Дикого театру «Асексуали». Там вона виконувала роль Санді.
Ролі Єлизавети Цілик в кіно і театрі:
2019 – «З вовками жити»
2019 – «Забуті»
2018 – «Асексуали»
2016 – «Аліса в країні чудес»