«Зоя»: чи вдасться Ірині витягнути Олега з в’язниці? (Голосування)
18.03.2019
У серіалі «Зоя» головна героїня всією душею зненавиділа чоловіка, який позбавив життя її коханого. Вона пообіцяла помститися вбивці. Дівчина пройшла складний шлях, після якого неможливо залишитися незмінною. Зоя розробила план, щоб знищити Олега. І тепер хлопець потрапив до в’язниці. Але чи вдасться йому вийти з в’язниці? Голосуйте нижче!
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