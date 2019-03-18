Уже 18 березня о 20:00 відбудеться прем’єра захопливого серіалу «Зоя» на телеканалі СТБ. Це історія про життя двох людей, яким волею випадку довелося стати ворогами. Що чекає глядачів в інтригуючій стрічці «Зоя»? Дізнайтеся у матеріалі!

Ні багатство, ні краса не зможе врятувати Зою від життєвих труднощів. Коханий хлопець дівчини загинув у жахливому ДТП, коли та була на другому місяці вагітності. Винний відразу зник з місця злочину. І тепер Зоя приймає рішення знайти вбивцю та помститися йому будь-якою ціною.

Трагедія відбере у головної героїні коханого і наповнить її серце ненавистю до вбивці. Але що коли її ворог виявиться невинним?

У серіалі задіяні відомі українські актори: Андрій Федінчик, Клавдія Дрозд, Олег Коркушко, Олена Стефанська, Ольга Радчук, Ірина Дорошенко та інші.

Video: «Зоя»: що чекає глядачів у новому серіалі (анонс) Серіал Зоя вийде вже цієї весни. Дізнайтеся дату старту серіалу Зоя на СТБ в матеріалі

Дивіться 18 березня з понеділка по четвер серіал «Зоя» на телеканалі СТБ!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ