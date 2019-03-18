Серіал «Зоя» – історія про життя двох людей, яким волею випадку доведеться стати ворогами. Молода дівчина з багатої сім’ї, яка з дитинства не знала відмови ні в чому, в жахливому ДТП втрачає свого коханого. Але винний в аварії зник з місця злочину. І тепер головна героїня жадає помсти, вона хоче посадити злочинця за ґрати. Але чи вдасться їй реалізувати свій план? Дізнайтеся в 1 і 2 серіях нового серіалу «Зоя» сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ!

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Зоя Новінська – молода дівчина з багатої сім’ї. Її сурова мати планує видати дочку заміж за сина впливового політика. І, здавалося б, питання про майбутнє весілля вирішено. Але Зоя кохає іншого і планує вийти за нього. Обранець Зої – звичайний хлопець, далекий від способу життя сім’ї головної героїні.

Вони щасливі разом, але доля розлучає закоханих жахливим способом… Хлопець Зої гине в ДТП. Винуватець аварії зник з місця подій. І тепер відчайдушна Зоя буде жити по-іншому – вона вибирає шлях помсти.

Що чекає глядачів у 1 і 2 серіях нового серіалу? Дивіться сьогодні «Зою» о 20:00!

Video: «Зоя»: що чекає глядачів у 1 і 2 серіях нового серіалу Серіал Зоя - 1 і 2 серії на сайті СТБ вже 18.03.2019. Про що сюжет першої та другої серії серіалу Зоя, читайте в анонсі

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