Оголошено кастинг на проект «Холостяк» — найромантичніше реаліті в Україні. Щовесни на телеканалі СТБ глядач знайомиться із завидним головним героєм. А 25 дівчат намагаються себе проявити, аби стати єдиною для чоловіка. Якщо і ви мрієте стати учасницею 10-го сезону проекту «Холостяк» — заповнюйте анкету на сайті STB.UA.

Романтичні побачення, щирі освідчення і незабутні Церемонії троянд чекають вас вже цього літа. Зануртеся в атмосферу справжніх почуттів та емоцій, заповнивши анкету на участь у проекті «Холостяк»-10. Не пропустіть свій шанс познайомитися і побудувати особливу історію кохання з головним Холостяком України.

Дати проведення кастингів на 10 сезон проекту «Холостяк»:

6–7 квітня – Харків, Одеса

13 квітня – Львів, Дніпро

20–21 квітня – Київ

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