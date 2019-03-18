День весняного рівнодення 2019 в астрономії означає завершення морозів і прихід весни. Вважається, що думки здатні змінити наше майбутнє. Що не варто робити в день весняного рівнодення 2019? Поради від експертів проекту «Слідство ведуть екстрасенси» читайте в матеріалі.

День весняного рівнодення означає, що світлова частина дня буде дорівнювати ночі. В Україні в 2019 році він настане 20 березня о 23:58 за київським часом. Стародавні слов’яни вважали, що в цей час день і ніч, добро і зло протистоять один одному.

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Людям в цей період варто думати позитивно і візуалізувати свої цілі. Важливо сфокусувати свою увагу на роботі і майбутніх планах. Для того, щоб втілити свої мрії та досягти гармонії з собою, важливо знати, що не можна робити в день весняного рівнодення.

Що не можна робити в день весняного рівнодення?

Не спрямовуйте свій час і сили на порожні розваги і безглузді дії. Чітко визначте свій план дій на майбутнє.

Не варто з’ясовувати стосунки. Уникайте конфліктів і дотримуйтеся нейтралітету в усьому. Інакше негативна енергія направить свою руйнівну силу на ваші майбутні цілі.

Очистіть свій будинок і думки від негативу і сміття. Окропіть святою водою та обійдіть кути будинку з освяченою свічкою.

Проведіть генеральне прибирання, не шкодуйте викинути весь накопичений роками мотлох. Він буде тягнути вас назад і перешкодить майбутньому розвитку.

Відпустіть всі образи і припиніть копатися в допущених помилках. Їх вже не виправити. Вибачте всіх, хто зробив вам боляче, і себе самого. Помилятися нормально, але важливо більше не допускати помилок надалі.

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Найважливіше, що ви повинні зробити, — мислити позитивно. Це допоможе позбутися зайвих обтяжливих емоцій і направить ваше життя до виконання довгоочікуваних позитивних змін.

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