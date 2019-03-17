День святого Патрика – традиційне ірландське свято. Його прийнято відзначати гучними фестивалями, парадами і танцями щороку 17 березня. Куди піти у Києві на вихідних 16–17 березня, щоб відчути дух Ірландії і Дня святого Патрика – дізнайтеся у матеріалі!

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Покровитель Ірландії святий Патрик приніс на язичницький острів християнство і прогнав усіх змій. Подейкують, що змій на Зеленому острові немає донині. Щороку 17 березня у різних містах світу гучно і весело відзначають День святого Патрика. Київ – не виняток. Ми приготували добірку найяскравіших і атмосферних місць.

Парад у День святого Патрика

17 березня з 15:00 до 22:00

З 15:00 – старт параду біля пам’ятника Т. Шевченку навпроти Червоного корпусу Київського університету ім. Т. Шевченка.

З 17:30 – вечірка в пабі «Чемодан» (вул. С. Петлюри, 20-Б).

Вільний вхід

Щорічний парад до Дня святого Патрика пройде під звуки флейт і барабанів. Щоб з головою поринути в атмосферу – одягніться у зелені костюми, намалюйте на щоці зелену конюшину або просто візьміть прапор Ірландії. Після параду планується святкова вечірка зі спецменю, іграми й танцями.

Костюмована вечірка в День святого Патрика

17 березня з 20:00

Паб «Pro Rock Pub»

Вільний вхід

На вечірці у столичному пабі ви зможете не лише чудово відпочити, а й виграти приз за найкращий костюм і сповна відчути ірландський колорит. Крім живої музики, конкурсів і танців ви станете свідками встановлення особистого рекорду пабу зі швидкісного випивання пива.

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Ірландське «Що? Де? Коли?» у День святого Патрика

17 березня з 19:30

Ресторан «Sorbonne Restaurant»

Вартість участі: 200 грн/ос., команда до 6 осіб – 1500 грн, повна команда для гри з 6 осіб – 1200 грн.

У столичному ресторані пройде тематичний турнір з «Що? Де? Коли?» на честь Дня святого Патрика. Якщо у вас немає можливості зібрати команду – не біда. Ви також зможете зіграти за «рандом-столом» у команді інших таких самих гравців.

Виступ гурту «O’Hamsters» у День святого Патрика

17 березня з 20:00

Паб «Docker Pub»

Вартість: від 150 грн

Заклад пропонує відзначити День святого Патрика разом з гуртом «O’Hamsters». Музиканти виконають пісні у стилі кельтик-панк. Чому б не потанцювати під колоритну музику з елементами класичного ірландського панку?

Ірландські бари

17 березня

Ірландське свято в ірландському пабі – ідеальне рішення! Заклади столиці готують різні спеціальні пропозиції у День святого Патрика. Обов’язково з ними ознайомтеся. Наприклад, паби «O’Connor’s» і «O’Brien’s Irish Pub» пропонують послухати живу музику, цікаві конкурси з призами, ну, і смачне ірландське пиво, куди без нього.

Відчуйте весь колорит Ірландії і веселіться у День святого Патрика!

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