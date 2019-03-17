Гороскоп на тиждень з 18 по 24 березня 2019 року розповість, що пророкують зірки для кожного знаку зодіаку. На що звернути увагу і чого краще уникати? Детальніше читайте у гороскопі на тиждень з 18 по 24 березня 2019 року від експертів проекту «Слідство ведуть екстрасенси».

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Гороскоп на тиждень – Овни

На цьому тижні Овнам варто проявити свою наполегливість. Щоб отримати бажане – йдіть напролом. У середині тижня Овнам варто очікувати провокації з боку колег. Тримайте себе у руках, і все вийде.

Гороскоп на тиждень – Тельці

Цей тиждень створена для виплеску емоцій. Звичка Тельців тримати все у собі може негативно позначитися на здоров’ї. Направте весь свій негатив у творче русло. Це дозволить подивитися на життя новими очима і змінити її на краще.

Гороскоп на тиждень – Близнюки

Для Близнюків цей тиждень буде не з легких. Недоброзичливці перейдуть до активних дій. Вийти з конфліктів переможцем Близнюкам допоможе тактовність і терпіння. Наприкінці тижня за витримку і принциповість вас чекає бажана винагорода.

Гороскоп на тиждень – Раки

Минулий тиждень зовсім розслабив Раков. Але самовпевненість може викликати великі неприємності. Будьте уважнішими до своєї роботи, прислухайтеся до порад колег. Вихідні краще присвятити саморозвитку.

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Гороскоп на тиждень – Леви

Левам пора зайнятися особистим життям. Поруч вже є людина, яка хоче огорнути вас любов’ю і турботою. Левам варто заховати свої пазурі та проявити свою ніжну натуру. Можливо, це ваша доля.

Гороскоп на тиждень – Діви

Цей тиждень створений для Дів. Вже у перші дні представників знака чекає винагорода за свої старання. Ви добре попрацювали, але не забувайте про відпочинок. Вихідні краще провести на свіжому повітрі у компанії близьких людей.

Гороскоп на тиждень – Терези

Терезам доведеться весь тиждень розриватися між домом і роботою. Керівництво дасть шанс проявити себе. Буде складно, але ви впораєтеся. На вихідних Терезів чекає довгоочікуваний відпочинок і радісні звістки від коханої людини.

Гороскоп на тиждень – Скорпіони

У Скорпіонів цей тиждень пролетить непомітно і легко. Ви будете сповнені сил і максимально продуктивні. Побалуйте себе шопінгом, ви це заслужили. Вихідні проведіть з батьками – вони сумують.

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Гороскоп на тиждень – Стрільці

На цьому тижні Стрільцям варто відправитися у подорож. Завдяки поїздці ваше коло корисних знайомств значно розшириться. Не ігноруйте цікаві пропозиції. Вони можуть кардинально змінити ваше життя.

Гороскоп на тиждень – Козероги

Козерогам варто потурбуватися про майбутнє. Наодинці подумайте, як можна змінити життя на краще. Пора відпустити людей, які заважають розвитку. На вихідних варто утриматися від будь-яких капіталовкладень.

Гороскоп на тиждень – Водолії

У середині тижня у Водоліїв з’явиться бажання звільнитися. Не рубіть з плеча. Зараз не найкращий час залишитися без стабільного заробітку. Порадьтеся з близькими людьми. В кінці тижня ви зможете розібратися у собі і прийняти правильні рішення.

Гороскоп на тиждень – Риби

Для Риб цей тиждень успішний для вирішення питань, пов’язаних з нерухомістю. Подумайте про придбання будинку. Обговоріть плани на майбутнє зі своєю половинкою. Рибам варто прислухатися до побажань своєї сім’ї.

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