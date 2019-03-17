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Гороскоп на тиждень з 18 по 24 березня 2019 року від екстрасенсів СТБ

17.03.2019

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 березня 2019 року розповість, що пророкують зірки для кожного знаку зодіаку. На що звернути увагу і чого краще уникати? Детальніше читайте у гороскопі на тиждень з 18 по 24 березня 2019 року від експертів проекту «Слідство ведуть екстрасенси».

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Гороскоп на тиждень Овни

На цьому тижні Овнам варто проявити свою наполегливість. Щоб отримати бажане йдіть напролом. У середині тижня Овнам варто очікувати провокації з боку колег. Тримайте себе у руках, і все вийде.

Гороскоп на тиждень Тельці

Цей тиждень створена для виплеску емоцій. Звичка Тельців тримати все у собі може негативно позначитися на здоров’ї. Направте весь свій негатив у творче русло. Це дозволить подивитися на життя новими очима і змінити її на краще.

Гороскоп на тиждень Близнюки

Для Близнюків цей тиждень буде не з легких. Недоброзичливці перейдуть до активних дій. Вийти з конфліктів переможцем Близнюкам допоможе тактовність і терпіння. Наприкінці тижня за витримку і принциповість вас чекає бажана винагорода.

Гороскоп на тиждень Раки

Минулий тиждень зовсім розслабив Раков. Але самовпевненість може викликати великі неприємності. Будьте уважнішими до своєї роботи, прислухайтеся до порад колег. Вихідні краще присвятити саморозвитку.

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Гороскоп на тиждень Леви

Левам пора зайнятися особистим життям. Поруч вже є людина, яка хоче огорнути вас любов’ю і турботою. Левам варто заховати свої пазурі та проявити свою ніжну натуру. Можливо, це ваша доля.

Гороскоп на тиждень Діви

Цей тиждень створений для Дів. Вже  у перші дні представників знака чекає винагорода за свої старання. Ви добре попрацювали, але не забувайте про відпочинок. Вихідні краще провести на свіжому повітрі у компанії близьких людей.

Гороскоп на тиждень Терези

Терезам доведеться весь тиждень розриватися між домом і роботою. Керівництво дасть шанс проявити себе. Буде складно, але ви впораєтеся. На вихідних Терезів чекає довгоочікуваний відпочинок і радісні звістки від коханої людини.

Гороскоп на тиждень Скорпіони

У Скорпіонів цей тиждень пролетить непомітно і легко. Ви будете сповнені сил і максимально продуктивні. Побалуйте себе шопінгом, ви це заслужили. Вихідні проведіть з батьками вони сумують.

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Гороскоп на тиждень Стрільці

На цьому тижні Стрільцям варто відправитися у подорож. Завдяки поїздці ваше коло корисних знайомств значно розшириться. Не ігноруйте цікаві пропозиції. Вони можуть кардинально змінити ваше життя.

Гороскоп на тиждень Козероги

Козерогам варто потурбуватися про майбутнє. Наодинці подумайте, як можна змінити життя на краще. Пора відпустити людей, які заважають розвитку. На вихідних варто утриматися від будь-яких капіталовкладень.

Гороскоп на тиждень Водолії

У середині тижня у Водоліїв з’явиться бажання звільнитися. Не рубіть з плеча. Зараз не найкращий час залишитися без стабільного заробітку. Порадьтеся з близькими людьми. В кінці тижня ви зможете розібратися у собі і прийняти правильні рішення.

Гороскоп на тиждень Риби

Для Риб цей тиждень успішний для вирішення питань, пов’язаних з нерухомістю. Подумайте про придбання будинку. Обговоріть плани на майбутнє зі своєю половинкою. Рибам варто прислухатися до побажань своєї сім’ї.

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