У 3 випуску «МастерШеф. Професіонали», який вийде вже сьогодні, 16 березня, о 19:00, хтось із учасників піде з проекту назавжди. Але крім цього у першій битві чорних також буде готувати суддя проекту! Що ще варто чекати у 3 випуску «МастерШеф. Професіонали» – дізнайтеся в матеріалі.

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3 випуск кулінарного проекту «МастерШеф. Професіонали» приготував багато цікавого. На п’ятнадцятьох учасників чекають серйозні випробування від суддів.

Один з ключових моментів випуску – битва чорних, яка цього разу буде абсолютно непередбачуваною. Учасникам доведеться приготувати страви ресторанного рівня з харчових відходів. Все через те, що в світі набирає популярність No waste cooking – коли під час приготування страв не залишається ніякого сміття. Чи зможуть досвідчені шефи з цим впоратися?

А головне, разом з іншими учасниками у битві чорних готуватиме і суддя проекту! Хто це буде і чи стане це постійною традицією – дізнайтеся вже сьогодні о 19:00:

Video: У 3 випуску «МастерШеф. Професіонали» у битві чорних вперше візьме участь суддя У 3 випуску Мастер Шеф Професіонали кухарі на битві чорних разом з суддею. Подробиці 3 випуску Мастер Шеф Професіонали - в матеріалі

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