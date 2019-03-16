«Страва честі»: У другому випуску сом, запечений в глині
16.03.2019
Уже цієї неділі, 17.03.2019, ви побачите другий випуск кулінарного тревел-шоу «Страва честі». Ведучий Юрій Ковриженко приїде в село Піщане, щоб навчитися готувати унікальний рецепт сома, запеченого в глині з овочами.
Також ви побачите:
- Як адаптувати старовинний рецепт під міські умови?
- Який рецепт запропонує всесвітньо відомий шеф-кухар?
- Як впорається ведучий із справою честі?
Дивіться відеоанонс «Страва честі» випуск 2 просто зараз!
Video: «Страва честі»: У другому випуску сом, запечений в глиніСтрава честі 2 випуск присвячений рецептом сома, запеченого в глині. Ведучий Страва честі 2019 Юрій Ковриженко у випуску 2 повинен виконати Справу честі і допомогти героїням здійснити мрію про дівич-вечір
Video: «Страва честі»: У другому випуску сом, запечений в глиніСтрава честі 2 випуск присвячений рецептом сома, запеченого в глині. Ведучий Страва честі 2019 Юрій Ковриженко у випуску 2 повинен виконати Справу честі і допомогти героїням здійснити мрію про дівич-вечір
Дивитися онлайн: «Страва честі» випуск 1 від 10.03.2019
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+