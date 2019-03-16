Уже цієї неділі, 17.03.2019, ви побачите другий випуск кулінарного тревел-шоу «Страва честі». Ведучий Юрій Ковриженко приїде в село Піщане, щоб навчитися готувати унікальний рецепт сома, запеченого в глині з овочами.

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Video: «Страва честі»: У другому випуску сом, запечений в глині Страва честі 2 випуск присвячений рецептом сома, запеченого в глині. Ведучий Страва честі 2019 Юрій Ковриженко у випуску 2 повинен виконати Справу честі і допомогти героїням здійснити мрію про дівич-вечір

Video: «Страва честі»: У другому випуску сом, запечений в глині Страва честі 2 випуск присвячений рецептом сома, запеченого в глині. Ведучий Страва честі 2019 Юрій Ковриженко у випуску 2 повинен виконати Справу честі і допомогти героїням здійснити мрію про дівич-вечір

Дивитися онлайн: «Страва честі» випуск 1 від 10.03.2019

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