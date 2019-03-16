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Фотодобірка: наряди Лізи Глінської

16.03.2019

Відбувся старт «МастерШеф. Професіонали», де Ліза Глінська підкорює не тільки досвідом у кулінарії, але і своїм стильним виглядом. Суддя кулінарного шоу, як і більшість дівчат, цінує красиві сукні, костюми, і завжди намагається виглядати приголомшливо. Давайте подивимося на наряди Лізи Глінської у фотодобірці.

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